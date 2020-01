V DxOMark se neobjevují pouze fotomobily, společnost testuje i levnější telefony. Nyní se dostalo na oblíbený Xiaomi Redmi Note 8 Pro, který se může pyšnit třemi hlavními fotoaparáty. Ten hlavní má pak 64 MPx. Jak se tomuto telefonu daří v porovnání s dalšími levnými modely jako je Moto One Zoom nebo Samsung Galaxy A50?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro v DxoMark hodnocení

Celkově Redmi Note 8 Pro v DxOMark obdržel skóre 84. Za fotografie to je 87, za video 78. Tímto hodnocením se dostává do spodní tabulky hodnocených telefonů. V porovnání s jinými telefony v podobné cenové kategorie je na tom hůře než Moto One Zoom (87 bodů) i Samsung Galaxy A50 (85 bodů). Pro srovnání Xiaomi Mi Note 10 Pro získal 121 bodů, Redmi K20 Pro pak 102 bodů.

Fotoaparát v Redmi Note 8 Pro se vyrovná například Xiaomi BlackShark 2 anebo staršímu LG V30. DxoMark chválí u Redmi Note 8 Pro dobrý autofocus, slušnou expozici a podařenou izolaci předmětů u bokeh režimu. Naopak společnosti vadí omezený dynamický rozsah, nedostatek detailů na fotografiích. Celkově označilo DxoMark kvalitu jako slušnou vzhledem k nízké ceně telefonu, nicméně existují lepší alternativy, pokud uživatel chce od zařízení kvalitnější fotky a videa.

Zdroj: dxomark.com