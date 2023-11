Xiaomi se chystá na globální uvedení telefonů Redmi Note 13

Jako první zřejmě přijde model Redmi Note 13 Pro

Ten má 200MP fotoaparát, výkonný čip a kvalitní displej

Společnost Xiaomi představila letos v září řadu Redmi Note 13 v Číně a konečně máme potvrzeno, že se chystá i na globální trh. V tuto chvíli se tedy hovoří konkrétně o Redmi Note 13 Pro, který byl spatřen na thajské certifikaci NBTC. To znamená, že nás od oficiálního uvedení nedělí tak dlouhá doba.

Je potřeba hned ze začátku říct, že příchod na globální trh automaticky nerovná se příchod do Evropy. Jasně, je velice nepravděpodobné, že by se jedna z nejprodávanějších řad nepodívala na Starý kontinent, spíš to nemusí být tak brzy, osobně bych tipoval, že se tak stane až z kraje příštího roku. Řada Redmi Note 12 byla totiž představena v březnu.

Globální model telefonu Redmi Note 13 Pro byl spatřen také v benchmarku Geekbench 6. Podle očekávání bude disponovat čipsetem Snapdragon 7s Gen2 v kombinaci s 8 GB RAM, počítat můžeme také s kvalitním 6,67palcovým AMOLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí nebo 200MP hlavním snímačem ISOCELL HP3 od Samsungu. Výdrž obstará 5100mAh baterie s podporou 67W nabíjení.

Jak se těšíte na telefony řady Redmi Note 13?

Zdroj: gizmochina.com