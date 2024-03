Redmi Note 13 Pro+ 5G v nové barvě míří do Česka! Líbí se?

Xiaomi představilo řadu Redmi Note 13 na začátku roku

Nejvybavenějším zástupcem je Redmi Note 13 Pro+ 5G

Výrobce přichází s exkluzivní stříbrnou verzí

Xiaomi už v letošním roce stihlo představit celou řadu mobilních telefonů. Řada Redmi Note 13 je nejpočetnější, má rovnou pět členů a dokáže pokrýt potřeby řady zákazníků. Cenově a výbavou úplně jinde jsou modely Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra, které bojují o pozici nejlepších Android telefonů na trhu.

Ale zpátky k řadě Redmi Note 13 – vůbec nejvybavenějším členem je Redmi Note 13 Pro+ 5G, kterému nechybí zaoblený displej nebo certifikace IP68. Potěší rovněž výkonný procesor Mediatek Dimensity 7200 Ultra, cenou se ale blíží modelu Xiaomi 13T, jehož cena postupně klesá. O telefonech od konkurence nemluvě…

What happens when #RedmiNote13ProPlus5G is wrapped in Mystic Silver? Uncover the exclusive #XiaomiFanFestivalSpecialEdition! ✨ pic.twitter.com/nPVPywbCyo — Xiaomi (@Xiaomi) March 29, 2024

V rámci každoroční akce Xiaomi Fan Festival výrobce přináší novou limitovanou verzi modelu Redmi Note 13 Pro+ 5G. Stříbrná varianta se výrobci povedla, dokonce bych se nebál tuto verzi označit za vůbec nejpovedenější. Právě u stříbrné verze pěkně vynikne barevný kontrast mezi oběma částmi zadní strany telefonu, přitom to ale pořád je elegantní mix barev. Abych ale jen nechválil – možná je trochu škoda, že výrobce nepřinesl tento telefon v ještě výraznějších barvách, ty jsou vyhrazeny pro levnější modely.

Nicméně alespoň jedna výrazná barva by se neztratila, například kombinace černé a červené by mohla vypadat výborně. Zatím nám ale bude muset stačit kvarteto stávající barevných variant. Nemělo by to trvat dlouho a stříbrná verze by se měla oficiálně objevit na našem trhu. Pokud se vám bude líbit, doporučuji dlouho neváhat, počet kusů bude u této barvy omezený… V současnosti na telefony řady Redmi Note 13 konečně přichází Android 14 a HyperOS, prvním modelem je Redmi Note 13 Pro 5G, další modely jej dostávají v těchto dnech.

Jak se vám líbí stříbrné Redmi Note 13 Pro+ 5G?

Zdroj: Xiaomi