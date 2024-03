Rychlost uvolňování operačního systému Android 14 a uživatelského rozhraní HyperOS postupně klesá

Není to ale překvapením, výrobce už aktualizoval většinu telefonů Xiaomi, Redmi a POCO

Štěstí se usmálo na jednu z letošních novinek, které dorazily ještě s Androidem 13

V letošním roce už společnost Xiaomi na trh v České republice uvedla řadu mobilních telefonů. Nejvíce členů má řada Redmi Note 13, která obsahuje hned pět různých modelů. Základní Redmi Note 13 osloví především méně náročné uživatele, nejvybavenější Redmi Note 13 Pro+ 5G je o hodně dál.

Všichni členové rodiny Redmi Note 13 na trh dorazily ještě s operačním systémem Android 13 a uživatelským rozhraním MIUI 14, výrobce je ale postupně začíná aktualizovat na Android 14 a HyperOS. Jako první se aktualizace překvapivě dočkalo Redmi Note 13 Pro 5G.

Proč překvapivě? Většina výrobců dlouhodobě upřednostňuje ty nejnovější a nejdražší přístroje, u Xiaomi to ale moc neplatí, tam se zkrátka postupně aktualizuje celé portfolio. Ostatně v našem přehledu telefonů bez HyperOS máme například loňské Xiaomi 13 Lite, zatímco řada levnějších a starších telefonů už update má. Ale zpátky k Redmi Note 13 Pro 5G – update do telefonu dorazil v předchozích dnech a novinky nepřekvapily, kopírují další telefony od Xiaomi. Rozhraní je rychlé, za mě přehlednější než předchozí MIUI 14, ačkoliv revoluce to rozhodně není.

Skvělá je vylepšená zamykací obrazovka, potěší samozřejmě samotný Android 14, který je základem pro první generaci uživatelského rozhraní HyperOS. Uvidíme, kdy výrobce pošle update na zbytek řady Redmi Note 13. Tentokráte by se už štěstí mohlo usmát na nejdražší a nejvybavenější Redmi Note 13 Pro+ 5G, majitelé tohoto přístroje by si jej rozhodně zasloužili…

Jak jste spokojeni s Androidem 14 a HyperOS??

Zdroj: Vlastní