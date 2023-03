Pokud patříte mezi milovníky telefonů od Xiaomi, určitě vás zajímá, kdy se konečně dočkáme řady Redmi Note 12 u nás v Evropě. Tato řada byla představena minulý rok v Číně a letos v lednu se podívala s drobnými změnami také do Indie. A nyní víme, kdy se podívá k nám.

Značka Redmi uvede tuto řadu s heslem “Live vivid” a půjde v pořadí již o třetí uvedení této série. Předpokládáme, že jde o když jde o globální uvedení, budou telefony představeny hlavně pro Evropu. Akce se bude konat 23. března a to online ve 23:00 v Číně, což je v Evropě 16:00. V tuto chvíli je téměř jasné, že se k nám podívají minimálně tři telefony – Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro a Redmi Note 12 Pro+. Zda si Xiaomi chystá ještě nějaké překvapení nevíme, ale teoreticky by se na stejné akci mohl objevit i náramek Xiaomi Smart Band 8.

Brace yourselves for the #RedmiNote12Series! This launch is going to be so out-of-this-world amazing, you'll need a space shuttle just to catch up!

Join our live updates on March 23rd at 23:00 (GMT+8) and see what we're talking about! #LiveVivid pic.twitter.com/SgsjJUbMJo

