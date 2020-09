Redmi Note 10 od Xiaomi se nezadržitelně blíží. Co by měl nabídnout?

Již se stalo pomalu tradicí, že Xiaomi mezi jednotlivými generacemi smarphonů značky Redmi nedrží roční odestup, ale většinou se navýšení číslice za názvem dočkáme přibližně po 8-9 měsících. A jak to tak vypadá, řada Redmi Note 10 od Xiaomi nebude výjimkou. V internetových kuloárech se již delší dobu šíří zvěsti o přípravách těchto smartphonů. Nyní se k ním připojily i první úniky fotografií a renderů jedné z připravovaných novinek.

Kruhový modul fotoaparátu a čtečka otisků na boku

Z uniklého renderu si můžeme udělat poměrně dobrou představu o designu a vyčteme z něj i nějaké vlastnosti připravovaného Redmi Note 10 od Xiaomi. Největší designovou změnu, která se zde odehrála, představuje umístění fotoaparátů do kruhového modulu namísto čtvercového. Jinak, zdá se, zůstalo vše prakticky při starém. Záda jsou tvořena po okrajích zahnutým sklem (nebo plastem). Okolo displeje pak nalezneme pro tuto třídu smartphonů vcelku standardně velké okraje. Selfie kamerka si našla své útočiště v průstřelu v levém horním rohu displeje. Render dále odhalil použití čtečky otisků prstů integrované do tlačítka napájení na boku zařízení. To by pak teoreticky mohl být také indikátor použití IPS displeje.

Z renderu i rozmazané fotografie je pak patrné, že primární fotoaparát bude mít rozlišení 48 MPx a doprovázet jej budou ještě dva další. Pokud bychom pak měli podle snímku hádat, vsadili bychom na přítomnost širokoúhlého a makro fotoaparátu. To podporuje již dříve uniklé informace o sestavě fotoaparátů s rozlišeními 48, 8 a 2 MPx. Ve hře je však pochopitelně také použití kamerky pro lepší zachycení hloubky ostrosti. Co se dalších specifikací týče, z dřívějších úniků víme o přípravě zařízení Redmi Note 10 s novými čipsety MediaTek Dimensity 720 a 800U. S těmi se mimochodem budeme moci seznámit již relativně brzo prostřednictvím smartphonů Realme, jejichž příchod do Evropy je plánovaný na čtvrté čtvrtletí tohoto roku.

Pojďme však zpět ke Xiaomi. Informace o použití SoC od MediaTeku totiž narušil snímek telefonu, na kterém je vidět takt procesoru 2,4 GHz. Kolo spekulací se tak rozjelo nanovo a ve hře je zdá se i nasazení čipsetu Qualcomm Snapdragon 765G. Je více než pravděpodobné, že nadcházející Redmi Note 10 bude stejně jako předchůdci existovat ve více variantách, přičemž každá z nich dostane jiný SoC a tím se potvrdí všechny dosavadní úniky a spekulace. Ze zmíněného snímku pak lze ještě vyčíst informace o použití rovnou 8GB RAM. To je pro tuto kategorii smartphonů rozhodně více než štědrá hodnota.

S jakými vylepšeními by řada Redmi Note 10 od Xiaomi měla přijít podle vás?

Zdroj: GSMArena.com