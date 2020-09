Invaze Realme do Evropy nepolevuje, brzy dorazí 4 nové smartphony

S telefony značky Realme se na našem trhu setkáváme teprve necelý rok a na vybraných evropských trzích jsou dostupné jen o něco málo déle. Přesto si troufáme tvrdit, že se si i na poměrně zaplněných trzích vcelku úspěšně nachází své místo. Již brzy by přitom měla invaze Realme do Evropy ještě posílit a to prostřednictvím rovnou čtveřice nových smartphonů.

Realme do Evropy doveze čtyři nové smartphony

A o jaké kousky se má jednat konkrétně? Čínský výrobce by na evropské trhy mělo poměrně brzy přivézt například jeden z nejlevnějších 5G smartphonů Realme V3, o kus lépe vybavené Relame V5 s 90Hz displeje či solidně vyhlížející (vyšší)střední třídu Realme X7. Kromě těchto smartphonů, o jejichž představení pro čínský trh jsme vás již informovali, se pak můžeme těšit také na Realme X7 Pro. To nabídne ze zmíněné čtveřice nejzajímavější výbavu. Při pohledu do tabulky parametrů jistě zaujme 120Hz Super AMOLED displej o úhlopříčce 6,55″ a FullHD+ rozlišení.

My jsme pak velmi zvědaví na to, jak si povede nový SoC MediaTek Dimensity 1000+, který aktuálně představuje to nejlepší od tohoto taiwanského výrobce. Tento čipset využívá 7nm výrobní proces a disponuje procesorem o čtyřech jádrech Cortex-A77 pracujícími na 2,6GHz frekvenci a čtyřech jádrech Cortex-A55 taktovanými na rovné 2 GHz. O grafickou stránku věci se pak stará čip Mali-G77 v devíjádrovém provedení. Této sestavě pak má v případě Realme X7 Pro sekundovat 6 nebo 8 GB RAM. Úložiště pak nabídne kapacitu 128 nebo 256 GB. Na první pohled trochu ošizená se však zdá sestava fotoaparátů. Primární nabídne 64MPx rozlišení a objektiv o světelnosti f/1.8, dále zde máme 8MPx superširokoúhlý fotoaparát s objektivem o světelnosti f/2.3. Vše pak uzavírá dvojice 2MPx kamerek – jedna pro hloubku ostrosti a druhá pro makro. Vše pak pohání 4 500 mAh baterie a výrobce nezapomněl ani na 65W rychlonabíjení.

Čachry v Číně: Nová firma OPLUS teď “řídí” Oppo, OnePlus a Realme čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Novinky by Realme do Evropy mělo dovést již v posledním čtvrtletí tohoto roku a měly by tak stihnout pro výrobce důležité předvánoční období. Ceny pro evropské zákazníky zatím nejsou známy, níže si tak můžete prohlédnout alespoň čínské cenovky.

Realme V3 od 999 CNY – v přepočtu cca 3 300 Kč bez DPH

od 999 CNY – v přepočtu Realme V5 od 1 499 CNY – v přepočtu cca 4 900 Kč bez DPH

od 1 499 CNY – v přepočtu Realme X7 od 1 799 CNY – v přepočtu cca 5 900 Kč bez DPH

od 1 799 CNY – v přepočtu Realme X7 Pro od 2 399 CNY – v přepočtu cca 7 850 Kč bez DPH

Zaujal vás některý z uvedených smartphonů Realme?

Zdroj: AndroidAuthority.com