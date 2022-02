Příchod mobilů Redmi K50 potvrzen. Bude opět i herní dělo?

Maximálně do konce února bychom měli oficiálně spatřit nové chytré telefony ze série Redmi K50. Na sociální síti Weibo láká na únorové čínské představení přímo ředitel firmy Lu Weibing. “Chtěl jsem tady dnes rovnou zveřejnit datum, ale marketingové oddělení mě zastavilo. Že n dobré věci je potřeba si počkat,” zavtipkoval šéf populární Xiaomi značky u oznámení, že tyto mobily dorazí do pár týdnů. Sám další detaily nedoplnil, ale několik starších úniků a spekulací dává tušit, co můžeme očekávat.

Pravděpodobně dorazí hned čtyři varianty, stejně jako u starší série Redmi K40. Tedy při připočtení varianty Gaming Edition, které by se měli zájemci dočkat i letos. Pochopitelně s těmi nejlepšími možnými parametry, mezi které má patřit i špičkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Americký procesor, konkrétně Snapdragon 870, má mít ještě klasický model Redmi K50. Varianty K50 Pro a K50 Pro+ pak mají pohánět jednotky Dimensity 8000 a Dimensity 9000 od MediaTeku.

Redmi K50 series launching very soon in China confirms Lu Weibing maybe before February 25.#Xiaomi #Redmi pic.twitter.com/pdFgQFXs0e — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 7, 2022

V tuto chvíli je řeč o jménech, která se mají týkat únorového představení v Číně. Jak už bývá zvykem, jednotlivé modely mohou časem vyrazit do světa pod jinými značkami, aby nám Xiaomi zase trochu zamotalo hlavu. Například základní Redmi K50 by se mohl do našich končin dostavit jako POCO F4, herní varianta zase jako POCO F4 GT.

