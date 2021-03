Redmi chystá herní telefon. Překvapí svou cenou i funkcemi

Generální ředitel společnosti Redmi, Lu Weibing láká na herní telefon od této společnosti. Poprvé se o něm zmínil před několika měsíci a od té doby příliš nových informací nemáme. To se ale nyní mění, jelikož jeden z nejproslulejších leakerů zveřejnil několik nových a klíčových informací.

Redmi chystá herní telefon

Přední stranu telefonu prý pokryje flat AMOLED panel s malým průstřelem se selfie kamerkou. Stejně jako to mají například telefony Redmi K0 či Xiaomi Mi 11. Prý by se mohlo jednat o E4 displej od Samsungu, ale to je zatím spíše spekulace. Telefon má pohánět vlajková loď MediaTeku – Dimensity 1200. O výdrž se postará 5 000 mAh baterie s podporou 65 W nabíjení. Nabití z 0 na 100 % má tak telefonu trvat 30 minut.

Spekuluje se také o adaptivních triggerech, které mají zlepšit zážitek z hraní. Mají být podobné jako například u ROG telefonů. Telefon by údajně měl stát okolo 2 000 – 2 500 CNY, což je asi 7 800 – 10 000 korun bez daně. Půjde tedy o jeden z nejlevnějších herních telefonů na trhu.

Jak se těšíte na nový telefon Redmi?