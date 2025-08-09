Redmi Book 14 (2025) má další verzi. Tahle má 120Hz displej, 16 GB RAM a stojí pod 10 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvádí nové notebooky Redmi Book 14 2025, které však sázejí na dva roky staré procesory Intel Za cenu od 10 000 Kč dostanete 16 GB RAM a 120Hz displej, ale výkon zaostává o 20-25 % za současnou konkurencí V Evropě si na Redmi Book zatím nepočkáme, situace se ale možná brzy změní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi v tichosti rozšířilo nabídku notebooků Redmi Book 14 o dva nové modely s přídomkem „Renewed Edition“. Ten název je trochu zavádějící – nejde o repasované kusy, ale o zcela nové notebooky se starým hardwarem. K dispozici jsou dvě varianty: levnější s procesorem Core i5-12450H z 12. generace a dražší s Core i5-13420H z 13. generace. Oba procesory přitom pocházejí z dob, kdy ještě Intel neměl odpověď na energeticky úsporné čipy od AMD a Applu. V benchmarcích zaostávají o 20 až 25 procent za současnými čipy Intel Core Ultra 5, které najdete v konkurenčních noteboocích. Za málo peněz hodně muziky? Jenže pak se podíváte na cenu a pochopíte, o co Xiaomi jde. Základní model startuje na 2 999 jüanech (asi 8 800 Kč), verze s novějším procesorem vyjde na 3 298 jüanů (zhruba 9 600 Kč). Za tyto peníze dostanete: 14palcový IPS displej s rozlišením 2.8K a obnovovací frekvencí 120 Hz 16 GB operační paměti 512GB úložiště 56Wh baterii a chlazení dvěma ventilátory Proč to Xiaomi dělá? Není to poprvé, co Xiaomi tahá podobný trik. Před pár týdny uvedlo Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 s procesory AMD Rembrandt R, které jsou založené na architektuře Zen 3+. Taky ne zrovna novinky. Mimochodem, paralelně prodává i dražší Redmi Book Pro 14 s modernějším hardwarem pro ty, kdo si chtějí připlatit. Strategie je jasná – Xiaomi nejspíš výhodně nakoupilo starší procesory od Intelu a teď je prodává zákazníkům, kterým stačí „dostatečný“ výkon za nízkou cenu. Pro kancelářskou práci, prohlížení webu a základní multitasking jsou tyto procesory pořád dostačující. Jen prostě nejsou tím, co byste v roce 2025 čekali v „novém“ notebooku. A co Evropa? Zatím nic, ale možná se blýská na lepší časy Tady přichází ta horší zpráva pro české zákazníky. Xiaomi své notebooky do Evropy oficiálně nedováží. Zatímco telefony Xiaomi nebo Redmi koupíte v každém druhém obchodě, na notebooky si musíte zajít k překupníkovi nebo si je objednat ze zahraničí. Situace se ale možná brzy změní. Xiaomi v posledních měsících výrazně rozšiřuje své globální portfolio – do Evropy začalo dovážet elektrické koloběžky, chytré projektory a další elektroniku, kterou dříve prodávalo jen v Číně. Navíc jeho notebooky obecně mají co nabídnout – solidní výbavu za rozumnou cenu. POŘÍDIT LEVNÝ NOTEBOOK NA ALZA.CZ Pokud by Xiaomi začalo notebooky Redmi Book oficiálně prodávat v Evropě, mohlo by pořádně zamíchat kartami. I se staršími procesory by při správné ceně našly své zákazníky – studenty, firmy hledající levné pracovní stroje nebo prostě lidi, kterým stačí notebook na běžnou práci. Otázka zní: Koupili byste si notebook se dva roky starým procesorem, kdyby stál polovinu toho, co konkurence? V Číně na tuhle otázku očividně odpovídají „ano“. Co říkáte na „nové“ notebooky od Xiaomi? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář amd Intel Notebook Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024