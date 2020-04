Xiaomi náramek ještě levněji? Redmi Band prý koupíme jako Mi Band 4C

Zatímco fanoušci Xiaomi produktů a nositelné elektroniky čekají na příchod zbrusu nového Mi Band 5, objevily se informace o zajímavém mezistupni. V Číně prodávaný náramek Redmi Band od sesterské značky prý do světa vyrazí přejmenovaný jako Xiaomi Mi Band 4C. Znamenalo by to mimo jiné to, že se ještě před příchodem nové generace dočkáme jednoho velmi levného náramku. V Číně stojí Redmi Band v přepočtu cca 350 korun, což je velmi málo. I když tato cena pochopitelně pro zbytek světa poskočí, náramek by měl stát o hodně méně než předchůdce Mi Band 4.

Za odhalením stojí známý “tipérský” projekt Xiaomishka. Ve spojitosti s novým názvem bylo na webu organizace TÜV nalezeno kódové označení HMSH01GE. Stejné přitom bylo dříve použito i u Redmi Band v jiných databázích. To tedy ukazuje na jasnou spojitost mezi těmito dvěma různě pojmenovanými, ale fakticky totožnými produkty. Redmi Band alias Xiaomi Mi Band 4C nabídne například displej o velikost 1,08 palce, detektor spánku, měření srdečního tepu a podle výrobce také až dvoudenní výdrž.

Koupili byste si Mi Band 4C, nebo počkáte raději na pětku?

