Levné Redmi 9T dostane Android 12 s nadstavbou MIUI 13

Před více než rokem představila společnost Xiaomi model Redmi 9T pro globální trh. V té době běžel na systému Android 10 s nadstavbou MIUI 12, aby přibližně o půl roku později dostal update na Android 11 s MIUI 12.5. Podle dostupných informací se telefon brzy dočká také systému Android 12, který poběží na nadstavbě MIUI 13.

Redmi 9T se nakonec MIUI 13 dočká

Redmi 9T je telefon nižší střední třídy a původně nebyla aktualizace na poslední Android v plánu. To však čínský gigant nakonec přehodnotil a prozatím interně aktualizaci na tento mobil přinesl. Ta se označuje jako 22.4.2 a majitelé mohou počítat také s posledními bezpečnostními záplatami. Právě nová nadstavba v kombinaci s Androidem 12 by mohla telefonům, jako je třeba právě Redmi 9T výrazně pomoct co se týče plynulosti, výdrže baterie a celkového výkonu. Určitě mrkněte na náš článek, kde se zabýváme těmi nejzajímavějšími MIUI 13 novinkami.

Xiaomi Redmi 9T full review

Xiaomi zatím oficiálně nesdělilo, kdy by se majitelé mohli této aktualizace dočkat. Odhaduje se však, že bude vyladění a postupné zavádění trvat přibližně tři měsíce.

Dostane MIUI 13 i váš mobil?

Zdroj: xiaomiui.net