Popojedeme. Redmi už veřejně láká na 300W nabíjení

Už vám také neustále rostoucí hodnoty nabíjecích výkonů u mobilních telefonů připadají zbytečné, neužitečné a nebo dokonce vyloženě nebezpečné? Jak praví klasik, to je asi tak jediné, co s tím můžete dělat. Zejména čínské firmy se mimo jiné v této oblasti neustále honí po co nejvyšších číslech a dokazuje to také jeden z posledních příspěvků značky Redmi na sociální síti Weibo. Dceřiný brand Xiaomi tam propaguje 300W nabíjení.

Nejde jen o prezentaci samotného adaptéru do zásuvky, ale v přiloženém videu je zachyceno také doplňování energie do speciálně upraveného telefonu Xiaomi Redmi Note 12 Discovery Edition. Jeho 4 100mAh baterii podle ukázky zvládne takto rychlé nabíjení kompletně doplnit za méně než pět minut. Polovinu má hotovou asi za tři minuty.

Ve videu je vidět, že reálný nabíjecí výkon je cca 290 W, nicméně i tak jde v tuto chvíli u mobilních telefonů o extrémní hodnotu. Uvidíme, zda, kdy a případně jak úspěšně Xiaomi toto nabíjení přivede na trh.

Jak rychlé nabíjení umí váš mobil? A využíváte ho?

Zdroj: aauthority