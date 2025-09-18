Levné Redmi 15C se dočkalo 5G verze! Má mnohem lepší čipset a zachovalo si 6000mAh baterii Hlavní stránka Zprávičky Redmi 15C dostalo 5G variantu s modernějším čipsetem Dimensity 6300 Telefon je o něco větší a těžší než 4G verze, ale zachovává 6000mAh baterii V Evropě se už prodává, do Česka by mohla dorazit brzy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Zatímco v Česku si můžeme koupit už nějakou dobu 4G verzi Redmi 15C už od 2 699 korun, v několika evropských zemích se objevila zajímavější 5G varianta. Ta přináší podstatně modernější čipset, ale také pár kompromisů. Pojďme se podívat, jestli má smysl na ni čekat. Dimensity 6300 místo starého Helia Hlavní změnou je pochopitelně procesor. Místo 12nm Helio G81 Ultra dostala 5G varianta 6nm Dimensity 6300. To není jen číslo na papíře – modernější výrobní proces znamená nižší spotřebu a lepší výkon. Procesor kombinuje dva výkonná jádra Cortex-A76 (2,4 GHz) se šesti úspornými A55 (2,0 GHz). Grafiku obstarává Mali-G57 MC2. V praxi to znamená, že telefon bude svižnější v běžném používání a současně vydrží podobně dlouho na baterii. Pro srovnání – 4G verze s Heliem G81 je postavená na zastaralé 12nm technologii, která vznikla ještě v době, kdy 5G bylo sci-fi. Stejná baterie, ale těžší telefon Redmi 15C 5G si zachovalo 6000mAh baterii s 33W nabíjením, což je skvělá zpráva. Horší je, že telefon narostl do všech směrů. Místo 205 gramů váží 211 gramů a s rozměry 173,2 × 81,0 × 8,2 mm je o něco mohutnější než 4G verze. Displej zůstal stejný – 6,9palcový LCD s rozlišením 720p+ a 120Hz obnovovací frekvencí. V této cenové třídě je to stále solidní panel, i když ostrost by mohla být lepší. Zachovaná zůstala i ochrana IP64 proti prachu a stříkající vodě. Výbava bez překvapení Fotoaparát zůstal úplně stejný – 50Mpx hlavní snímač s clonou f/1.8 a 8Mpx selfie kamerka. Obojí natáčí video maximálně v Full HD při 30 fps. Žádný širokoúhlý objektiv nebo makro se nekoná, což v téhle ceně není překvapení. Paměťové konfigurace jsou dvě: 4/128 GB a 4/256 GB. Bohužel jde o pomalejší LPDDR4X RAM a eMMC 5.1 úložiště, ale aspoň můžete přidat microSD kartu. Nechybí ani 3,5mm jack, FM rádio a boční čtečka otisků. NFC je k dispozici jen v některých regionech. Kolik to bude stát? Ve Španělsku se 5G verze prodává přibližně o 20 eur dráž než 4G model. Pokud by Xiaomi zachovalo podobný cenový rozdíl i u nás, mohli bychom se dočkat ceny kolem 3 300 korun za základní verzi. 5G varianta Redmi 15C se zatím prodává v Polsku, Francii, Španělsku a Maďarsku. Vzhledem k tomu, že Redmi telefony míří do Česka pravidelně, je pravděpodobné, že se 5G verze brzy objeví i u nás. Co říkáte na nové Redmi 15C 5G? Zdroj: Mi.com O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi 15C Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024