Redmi 15C se opět ukazuje, tentokrát už známe i cenu

Pokud jste někdy sháněli opravdu levný, nový smartphone, je poměrně pravděpodobné, že vaše pozornost utkvěla i na jednom ze smartphonů řady Redmi C od Xiaomi. Aktuálně se jedná o tu nejdostupnější volbu čínského výrobce. Ve výprodejích ceny těchto smartphonů dokonce klesají i pod magickou hranici 2 tisíce Kč, je tedy jasné, že zde můžeme čekat jen opravdu základní výbavu. Jak na tom bude připravované Redmi 15C?

Opakuje chyby svých předchůdců

Bohužel, musím konstatovat, že se výrobce opět soustředil na věci, které jsou spíše podružné. Největší mezigenerační změnou bude patrně přepracovaný design spolu s 6 000mAh baterií podporující 33W nabíjení. Zatímco vylepšení baterie a rychlosti nabíjení jsou příjemná, nový design není zrovna to, co by novinka potřebovala. Ne, že by nebyl líbivý, nicméně namísto neustálých mezigeneračních změn vzhledu se výrobce mohl zaměřit spíše na hardwarovou výbavu. V podstatě již po čtvrté zde totiž dle všeho budeme mít tu čest s čipsetem vyráběným zastaralým 12nm procesem – Mediatek Helio G85. Ten se v posledních dvou generacích levných Redmi sice skrývá za označením Helio G81 Ultra, jedná se však pořád o stejný čipset, jen s malinko modernějším modemem s podporou Bluetooth 5.4.

Celá záležitost je o to více úsměvná, když si uvědomíte, že Redmi 10C nabízelo citelně lepší Snapdragon 680 a následně tři roky po sobě si jeho nástupci musí vystačit se slabším Mediatekem. Volba čipsetu zklame o to více, když se podíváte na zbytek parametrů, které v rámci levného telefonu nezní vůbec špatně. Přítomen má být 6,9″ IPS displej o 120Hz obnovovací frekvencí avšak s největší pravděpodobností pouze HD+ rozlišením.

Dále by měl být opět přítomen 50MPx primární fotoaparát, čtečka otisků v zapínacím tlačítku, nebo NFC. Telefon by pak měl být dostupný ve verzích 4/128 a 4/256 GB, nedivil bych se ale, kdyby po vzoru předchůdce dorazil i v 8/256GB verzi. Zmíněný italský e-shop pak Redmi 15C zalistoval za 133,9, respektive 154,9 € tedy v přepočtu přibližně za 3 300 a 4 300 Kč s DPH. To je vesměs v souladu se startovními cenami Redmi 14C, stejně jako v případě předchůdce bych ale i zde očekával následný rychlý pád cen.

Stačil by vám telefon jako Redmi 15C?

Zdroj: GSMArena.com