Infinix Hot 40i patří k nejlevnějším chytrým telefonům současnosti

Za necelé 4 tisíce korun nabízí úložiště s kapacitou 256 GB nebo displej s frekvencí 90 Hz

Hodnocení přístroje bohužel zbytečně sráží nedodělky v systému, ani podpora není zrovna předpisová

Levné telefony se v posledních letech posunuly velmi výrazným způsobem kupředu. Dříve byl přístroj za podobnou cenu od začátku nepříliš dobře fungující, dnes máte pod pět tisíc korun k dispozici řadu strojů, které vám budou dlouho a spolehlivě sloužit.

Kromě zavedených značek jako je Samsung, Xiaomi nebo Motorola najdeme na trhu několik méně známých výrobců. Jedním z nich je Infinix, který má pro rok 2024 velké plány a nechce zůstat jen u levných telefonů. Infinix Hot 40i svou cenou nenáročné zákazníky zaujme. Má co nabídnout?

Design telefonu hodnotím jako velmi slušný, rovné boky se mi líbí, ačkoliv jsou lesklé a přitahují otisky prstů. Na zádech ale prakticky vidět nejsou, za tohle si zaslouží výrobce pochválit. Za mě škoda, že design zadní strany až příliš připomíná telefony od společnosti Apple… Obří modul fotoaparátu bohužel špičkové fotografie nezaručí. Pokud by šel výrobce vlastním směrem, udělal by lépe.

Samozřejmě, že inspiraci u jablečného giganta dnes čerpá řada společností. Nic se ale nemá přehánět a Infinix to prostě přehnal. Přitom jinak si konstrukce pochvalu zaslouží, vše pevně drží, nikde nic nevrže, telefon působí velmi pevným dojmem. Sice se pořád díváme na plastový telefon, ale zpracování je příkladné. Ani pokud zaberete skutečně pořádně, žádné nechtěné zvuky se z telefonu neozvou. Telefon nemá žádnou certifikaci odolnosti, alespoň IP53 by se určitě hodilo.

Co musíme pochválit je obsah základního balení. Kromě samotného telefonu tady najdete nabíječku, kabelová sluchátka (slouží současně jako anténa pro rádio) a nechybí průhledný obal. Všechno důležité máte rovnou v krabičce, nečekají vás žádné další dodatečné investice a to určitě potěší zákazníky, kteří při nákupu telefonu chtějí ušetřit. V době publikace recenze telefon stojí lehce pod 2500 korun a to je hodně nízká cena (bavíme se o verzi 4/128 GB). Verze 8/256 GB je o přibližně tisícikorunu dražší.

Na přední straně má Infinix Hot 40i pěkný IPS displej s úhlopříčkou 6,56 palce a rozlišením 1612 x 720 pixelů, který nabízí obnovovací frekvenci 90 Hz. Displej chválím za podání barev a slušné pozorovací úhly. Určitě by ale potěšil o něco větší maximální jas, 480 nitů prostě nestačí, na sluníčku toho moc neuvidíte a už teď na jaře je to někdy na hraně použitelnosti.

V nastavení displeje si můžete zvolit, jestli bude obnovovací frekvence 90 Hz, 60 Hz nebo necháte přepínání na samotném telefonu. Nechybí možnost přepnutí do tmavého motivu, raději tuto volbu ale nepoužívejte nebo toho na displeji moc neuvidíte. Nikde ve specifikacích jsem se nedočetl, jestli tady máme nějaké tvrzené sklo, předpokládám tedy, že jím telefon vybavený není. Z výroby je na displeji umístěna ochranná fólie a zatím se tváří solidně.

V zapínacím tlačítku je ukrytá čtečka otisků prstů, která funguje spolehlivě a rozumně rychle. Telefon můžete odemykat rovněž pomocí kódu, nechybí ani odemykání pomocí obličeje. Na spodní hraně se kromě nabíjecího konektoru nachází reproduktor a sluchátkový konektor. Reproduktor je velmi hlasitý a jeho kvalita mě příjemně překvapila, není to žádná ostuda. Tlačítka pro ovládání hlasitosti nad zapínacím tlačítkem mohla být výraznější, jejich ovládání není dvakrát pohodlné. V šuplíčku se nachází nejenom prostor na dvě karty SIM, ale také místo pro paměťovou kartu microSD až do kapacity 1 TB.

Pojďme si Infinix Hot 40i zapnout, tady už to bude výrazně slabší. Infinix není největší výrobce telefonů na světě, současně to ale není žádný nováček, kterému bych byl ochotný ledacos odpustit. V rámci uživatelského rozhraní je za mě špatně celá řada věcí. Jeho design je jakousi zvláštní směsí čistého Androidu a MIUI, pravděpodobně s příměsí dalších značek. Možná se to do recenze nehodí, ale pojem pouliční směska to vystihuje.

Kromě zvláštní grafiky zaujmou (bohužel negativně) překlady. Některé věci nejsou přeložené vůbec, jiné jsou přeložené chybně. Výstrahy jako „Slabá baterie. Zapnutím funkce zvýšení výkonu lze prodloužit výdrž baterie o“ jsou lehce úsměvné. Infinix Hot 40i by dost možná mohl být první telefon na světě, kde se zvýšením výkonu prodlouží výdrž baterie. Název aplikace (respektive nastavení baterie) jako Energetický maraton marnost překladů podtrhuje. Ne, takhle to v roce 2024 nejde, zvlášť když konkurence má telefony přeložené pořádně.

Špatné překlady vs bohaté možnosti nastavení

Ale to neznamená, že by uživatelské rozhraní bylo celé špatně, nejrůznějších funkcí a možností je tady celá řada a postupně si je představíme. V rámci nastavení launcheru si můžete vybrat z několika témat, vzhledem k omezenému jasu displeje doporučuji vybírat z těch světlejších. Upravit si můžete velikost ikon a dokonce vybrat vlastní barvu textu, ikony můžete uspořádat do mřížky 6×4 respektive 6×5. Složky na ploše si můžete zvětšit, takže rovnou uvidíte 9 ikon, které můžete přímo spouštět.

Ovládání pomocí gest dnes nabízí prakticky všechny telefony, Infinix Hot 40i ale nabízí gest mnohem více. Některá gesta působí až vtipně, například otáčení dvou prstů po směru respektive proti směru hodinových ručiček. V rámci hledání si můžete zvolit, kde všude bude telefon vyhledávat a kde nikoliv. Výsledky vyhledávání by telefon mohl třídit trochu lépe… Jako aplikaci pro SMS zprávy zde máme klasické Zprávy od společnosti Google, bezproblémový a přehledný je kalendář. Kromě klasického Obchodu Play zde najdeme rovněž Palm Store, což je obchod s aplikacemi od společnosti Infinix. Nenašel jsem moc důvodů jej používat, klidně si jej z plochy můžete odstranit.

V nastavení najdete rovněž položku Speciální funkce. Tady si můžete rozšířit RAM (jak už jsme zmínili), pomocí Xclone se můžete u aplikací Facebook, Instagram a Messenger přihlásit ke dvěma různým účtům, Urychlovač sociálních sítí (to je zase překlad…) posouvá dál používání aplikace WhatsApp, například na příchozí hovory vás upozorní svítilnou.

Uživatelské rozhraní XOS má spoustu funkcí, ještě jednou ale musím zmínit, že je veliká škoda chyb v překladu. Někteří uživatelé pravděpodobně ani neprozkoumají všechny možnosti nastavení a Infinix Hot 40i rovnou zavrhnou. Bude to zbytečné, telefon má co nabídnout, jen se musíte smířit s tím, že některé věci česky a správně zatím nejsou. Pokud si na to zvyknete (občas si odvodíte, co který popisek znamená, není to vůbec těžké), pak tuto nevýhodu můžete jednoduše odbourat.

Specifikace Infinix Hot 40i

Specifikace Infinix Hot 40i Displej 6,56″ IPS 1612 × 720 pixelů, 90 Hz, maximální jas 480 nitů Rozměry a váha 163,59 x 75,59 x 8,3 mm, 190 g, bez IP certifikace Čipset Unisoc T606 Paměť 4/8 GB RAM LPDDR4, 128/256 GB Software Android 13, XOS Baterie 5000mAh, 18W nabíjení kabelem Fotoaparát 50Mpx, f/1,6, podpora nahrávání FullHD videa Selfie kamera 32 Mpx Cena 3599 Kč

Použitý procesor Unisoc T606 není žádný trhač asfaltu, ale ve většině situací reagoval rozumně. Tomu hodně pomáhá 8 GB operační paměti. Samozřejmě, není to nejrychlejší operační paměť na světě, základní Samsung Galaxy S24 má rovněž 8 GB RAM, ale na úplně jiné úrovni (rychlostní rozdíl LPDDR4 vs LPDDR5X je obrovský). Ale funguje to slušně. Základních 8 GB operační paměti si můžete rozšířit o dalších 8 GB pomocí interního úložiště (které má kapacitu 128 respektive 256 GB, záleží na verzi telefonu).

Tato funkce se v poslední době objevuje u celé řady levnějších telefonů, ale při reálném používání jsem nepozoroval velký rozdíl. V nabídce je rovněž verze se 4 GB operační paměti, tu jsem ale neměl možnost vyzkoušet. Skóre v Antutu Benchmark není vysoké, Infinix Hot 40i zkrátka není telefon na hry. Výkon v tomto směru odpovídá ceně a ne, nejsem zklamaný. Baterie s kapacitou 5000 mAh hodně potěšila, 18W nabíjení o něco méně, nabíjení telefonu na sto procent zabere přibližně dvě hodiny. Telefon při běžném používání bez větších problémů zvládne dva dny na jedno nabití!

Spotřeba telefonu je na velmi dobré úrovni bez ohledu na to, jestli jej aktivně používáte nebo ne. Při nečinnosti (v telefonu je aktivní SIM a je připojený k WiFi síti) mizí procenta extrémně pomalu. Pokud na telefonu zapnete například YouTube, po hodině sledování baterie klesla o necelých 9 procent a není problémem se dostat na SOT kolem 10 hodin. Záleží na konkrétním používání telefonu, ale výdrž na jedno nabití považuji za jednu z velkých výhod modelu Infinix Hot 40i. Nečekejte podporu sítí 5G, telefon ale nabízí LTE, potěší NFC a nechybí ani podpora Android Auto.

Spokojený jsem s fotoaparátem. Jasně, díváme se na levný mobilní telefon, ale pro pořizování obrazových vzpomínek je v pohodě. Telefon zvládne pořizovat snímky v rozlišení 50 megapixelů, v tomto režimu ale záznam fotografie chviličku trvá a osobně se přimlouvám za použití nižšího rozlišení. Telefon pak reaguje svižněji a je větší šance, že o záběr nepřijedete. Chybí optická stabilizace obrazu, z mého pohledu o důvod více proč nefotit v nejvyšším rozlišení. Na druhou stranu s trochou šikovnosti můžete pořídit pěkné snímky. Barevně odpovídají realitě, je na nich dostatek detailů.

Samotná ovládací aplikace je bezproblémová, cokoliv si nastavíte rychle a jednoduše. Kromě pořizování fotografií zvládne telefon rovněž nahrávání videa. Platí totéž co u fotografií – neočekávejte zázraky, ale pro běžné zachycení méně důležitých momentů to je v pohodě. Třeba pro natáčení svatby nebo promoce bych raději zvážil jiný telefon. Druhá čočka na zádech je vyloženě pomocná, výrobce jí říká AI Camera a neuvádí k ní žádné bližší informace. Z mého pohledu je spíše designovým prvkem než že by zásadně ovlivnila kvalitu snímků.

Pokusně jsem pořídil rovněž pár fotografií v horších světelných podmínkách, tady už je hardware zkrátka limitující a je logické, že na dražší konkurenci telefon ztrácí více. Fotografie jsou plné šumu a nejsou ostré, světlo zkrátka chybí. Hodně podobně ale v této cenové kategorii fotí většina telefonů, takže bych to nebral jako nevýhodu, spíše konstatování skutečnosti. Za dobrého světla jsou snímky z modelu Infinix Hot 40i použitelné a to je nejdůležitější. Přední fotoaparát má rozlišení 32 megapixelů, pro videohovory je kvalita videa dostatečná.



Velikým otazníkem je za mě podpora. Nikdy jsem nebyl obrovským fanouškem pravidelných měsíčních záplat, pokud mám v telefonu záplaty staré dva měsíce je to pro mě ještě v pořádku, jakkoliv nejraději samozřejmě vidím ty nejnovější a například Samsung ukazuje, že to zkrátka jde rovněž u levných telefonů.

Ještě v době dokončování recenze (5. dubna) Infinix Hot 40i spoléhal na Android 13 v kombinaci se záplatami z 5. října 2023. Pokud by to bylo jednorázové zpoždění, bez problémů bych jej akceptoval. Ale nejsem si jistý, jak moc bude tato situace mimořádná. Samotný Android 13 mi u levného telefonu vůbec nevadí, jak už jsme totiž zmínili v kapitole o uživatelském rozhraní XOS, to překrývá Android téměř dokonale a navrch nabízí spoustu užitečných funkcí, co je uvnitř je méně důležité, jakkoliv asi nikdo by se nezlobil, pokud by telefon obdržel nejnovější Android 14.

Dostane Infinix Hot 40i někdy nějaký update?

Ani na stránkách XOS (uživatelské rozhraní v telefonech Infinix) jsem se toho o plánech výrobce moc nedozvěděl. Telefon nabízí možnost aktualizace skrze místní úložiště, najít odpovídající firmware na stránkách výrobce se mi nepodařilo. Na neoficiálních stránkách jsem firmware našel, byla to ale identická (slušně stará) verze, kterou už v telefonu mám. Jak jsem zmínil o pár řádků výše – pokud je to jednorázový problém u modelu Infinix Hot 40i způsobený například nalezením nějakých chybek při testování, pak to bez problémů prominu. Pokud by ale aktualizace měly chodit jednou za půl roku nebo pomaleji, už to je trochu problém.

Pokud pro vás bezpečnostní záplaty důležité nejsou, pak vás ani tato nevýhoda (podobně jako nedokonalé překlady uživatelského rozhraní) trápit nemusí. Přítomnost záplat ovlivňuje zásadním způsobem bezpečnost telefonu, pokud v něm ale nepoužíváte bankovnictví nebo si dáváte pozor (případně používáte nějaký antivir, jakkoliv jsem je nikdy nedoporučoval), pak vás ani starší záplaty nebudou možná zajímat. Speciálně u méně náročných uživatelů může být menší počet aktualizací (a menší počet změn v rámci uživatelského rozhraní) naopak brán jako plus. Já osobně tady pořád mám vykřičník, z mého pohledu na to Infinix prostě kašle.

Konkurence? Jednoho konkurenta mám doma – POCO C65. Bohužel pro Infinix mi přijde jako větší sázka na jistotu. stojí podobné peníze, design je elegantnější, překlady jsou bez zbytečných chyb. Záplaty z ledna 2024 jsou to, co bez problémů a zbytečných komentářů akceptuji. Specifikace má prakticky stejně, opět získáte 256 GB úložiště a 90 Hz displej. Ve specifikacích možná trochu ztrácí Samsung Galaxy A14, z pohledu podpory je to ale sázka na jistotu. Ani v kategorii levných telefonů už se zkrátka chyby neodpouští.

Software, software, software…

Infinix Hot 40i je slušný telefon, který odvede solidní službu. Ale na trhu není sám, v dnešní době kolem tří tisíce korun seženete telefony, které vám odvedou stejně dobrou službu a jsou dotažené do konce. Právě jakási nejistota a nepředvídatelnost mi na telefonu vadila snad nejvíce. Zvláštní uživatelské rozhraní kombinující prvky MIUI a čistého Androidu, nejistá podpora, někdy až zavádějící překlady. Samotný hardware je dobrý a splňuje očekávání, která jsem měl.

Navíc hodně potěšila výdrž na jedno nabití, slušná kvalita fotografií a velmi široké možnosti nastavení. Pokud by výrobce v rámci nějaké aktualizace dotáhl do konce překlady a začal aktualizace posílat častěji, bylo by moje hodnocení podstatně lepší. Ale základ tady výrobce má a nevýhody, které jsem zmínil, se vyřešit dají. Otázkou zůstává, jestli je výrobce skutečně vyřeší, to ale ukáží až příští měsíce…

Klady

+ kvalitní konstrukce

+ příznivá cenovka

+ 8 GB operační paměti

+ bohaté základní balení

+ slušný fotoaparát

+ sluchátkový konektor

+ výborná výdrž na jedno nabití

+ uživatelské rozhraní se spoustou funkcí



Zápory

– špatně přeložené rozhraní

– slabá a nejistá podpora

– občas pomalejší reakce

– nízký jas displeje



Hodnocení redakce: 75 / 100 %

