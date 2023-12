Realwear Navigator ​je nositelné zařízení s rozšířenou realitou

Má pomoci zvýšit produktivitu či předejít nebezpečným situacím

Díky termovizi fungují také jako prevence proti vzniku požáru či při hledání přehřívajícího se dílu

Zařízení Realwear představuje další generaci a možná revoluci v nositelných zařízeních augmentované reality pro pracovníky. Je bezpečné, praktické a nijak nepřekáží v rozhledu uživatele. Poskytuje ovládání pomocí hlasových příkazů a jeho cílem je pomoci zvýšit produktivitu, předejít nebezpečným situacím a také poskytnout virtuální asistenci na pracovišti.

RealWear zařízení budoucnosti s displejem ve vašem zorném poli

Jedná se vlastně o nositelný počítač, který přináší vylepšený výkon do určitých pracovních prostředí. S vysokým rozlišením mikro displeje, který je umístěn těsně pod zorným polem uživatele, nabízí obrazovku podobnou malému tabletu, aniž by omezovala přirozený výhled. Na obrazovce můžete mít otevřený video návod a přitom stále mít volné ruce a plně se věnovat svým úkolům. A navíc, na rozdíl od virtuální reality se jedná o velmi lehké a pohodlné zařízení, které vám nijak nepřekáží, nezpůsobuje závratě a můžete s ním pohodlně fungovat. Může vám dokonce upadnout na zem, a nic se s ním nestane.

RealWear je ideální pro široké spektrum pracovních rolí. Ať už jde o sledování digitálních instrukcí či návodů, získávání rad od expertů na dálku, provádění školení, nebo inspekci. Toto zařízení zkrátka umožňuje zaměstnancům zvýšit efektivitu na pracovišti a zároveň zajistit větší bezpečnost. Díky hlasovému ovládání a handsfree využití mohou pracovníci komunikovat, aniž by museli používat ruce, což jim umožňuje zůstat plně soustředění na svou práci. Navíc, díky kameře mají uživatelé na druhé straně možnost vidět přesně to, co vidí uživatel. A to může usnadnit spolupráci a řešení týmových problémů na dálku. Mezi dalšími důležitými vlastnostmi stojí za zmínku i termokamera, která může posloužit jako prevence proti požáru či snadnější odhalení vadného přehřívajícího se komponentu.

Cena se pohybuje od $3 000 (cca 74 tisíc korun) a tak je jasné, že se zatím jedná jen o přístroj do větších firem, kde se investice do podobné technologie může vyplatit a značně zefektivnit celou logistiku firmy.

Zdroj: RealWear, vlastní