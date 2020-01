První reálné fotky Note10 Lite jsou na světě. Potvrzují očekávaný design

Jste namlsaní na odlehčenou verzi vlajkové lodi Note10 od Samsungu? Máme pro vás něco, co vás jistě potěší a navnadí ještě víc. Na internetu se poslední den roku 2019 objevily snímky tohoto telefonu. Uniklé reálné fotky Galaxy Note10 Lite v podstatě potvrzují předchozí spekulace kolem designu tohoto očekávaného přístroje. Nový telefon ze série Note má skutečně poprvé po pěti letech plochý displej. Obrazovka bez zakřivení možná některé zájemce nepotěší, ale měla by na druhou stranu posunout cenovku směrem dolů. U horního a okraje displeje se uprostřed nachází průstřel pro přední kameru. Další prokazatelnou vlastností, které byly avizováni již při úniku renderů, jsou tři fotoaparáty umístěné na “plotně” v levém horním rohu zadní strany.

Za zveřejněním fotek stojí Twitter účet TechTalkTV. Je na nich mimo jiné vidět i karta “O telefonu”, která potvrzuje předchozí informaci o označení přístroje pod kódem SM-N770F. Reálné fotky Galaxy Note10 Lite odhalují také zpracování do plastového těla, což přízvisku Lite samozřejmě odpovídá. Mezi další očekávané specifikace patří čipset Exynos 9810 a horní paměťové hranice 8 GB RAM / 128 GB ROM. Přístroj by měl být údajně vybaven také S Penem, který bude lepší než u plnohodnotné vlajkové lodi z roku 2019. Další podrobnosti zatím neznáme, ale to nebude trvat dlouho. Očekává se, že smartphone Note10 Lite bude společně se svým sourozencem Galaxy S10 Lite představen na konferenci CES 2020 v Las Vegas příští týden.

Brousíte si zuby na Samsung Galaxy Note10 Lite?

Zdroj: XDA