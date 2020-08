Telefony Realme X7 a X7 Pro spatří světlo světa již v úterý a nyní víme, že zde bude speciální verze s čipsetem Snapdragon 860. Tato verze by měla dostat název Realme X7 Pro Player a bude se jednat o jediný model, kde bude tikat čipset od Qualcommu. Ostatní verze dostanou MediaTek Dimensity 1000+.

Realme X7 Pro Pro Player dostane Snapdragon 860

Qualcomm Snapdragon 860 je dosud nepředstavený čipset, který by měl být představen vedle tohoto telefonu. Výkon by se měl pak pohybovat někde mezi Snapdragonem 855 a Snapdragonem 865. Dostatek výkonu je tedy v podstatě zajištěn. Není to poprvé, co Realme vypustí telefon s názvem Pro Player. Společnost tak učinila již v řadě X50.

To, zda bude tato speciální verze k dispozici i mimo Čínu zatím není jasné a dovíme se to zřejmě až v úterý. Nicméně i Dimensity 1000+ by měl zajistit působivý výkon, který by měl být srovnatelný se Snapdragony. Tak uvidíme.

Koupili byste si telefon od Realme?

Zdroj: gsmarena.com