Realme ve svém ColorOS zobrazuje reklamy. Víme, jak je vypnout

“Abychom vám mohli nabídnout více překvapení a udrželi si zdravý a udržitelný byznys model, zavedli jsme v našem operačním systému prostor pro komerční doporučující obsah.” Zní vám to podivně? Nám taky. Jde o eufemistické vyjádření z tiskové zprávy čínské společnosti Realme, která ve svých telefonech začíná zobrazovat reklamy. Týká se to přístrojů se systémem ColorOS ve verzi 6 a výš. Zprávu sice publikovala na svém globálním webu, ale není zatím jasné, ve kterých regionech byly reklamy spuštěny a jestli se bude jejich počet zvyšovat.

Inzertní prostor je nyní v prostředí Správce telefonu a Zabezpečení. A dostane se asi také do Správce stahování. Firma ve své zprávě hovoří jen o prvních dvou místech, ale neodpovídají tomu dostupné možnosti pro vypnutí těchto reklam. Tam je i zmíněný Správce stahování, na který možná časem dojde. Ano, pochopili jste správně, reklamy v Realme systému ColorOS jdou manuálně zablokovat. A je to velmi jednoduché. I když v telefonech pro český trh asi tuto možnost zatím neuvidíte, můžete být předem připraveni.

Jak vypnout reklamy v Realme ColorOS

Běžte do Nastavení Otevřete Další nastavení Otevřete Doporučení Vypněte přepínač

Firma, která jinak velmi dravě vstoupila nejen na český trh a prohání výbavou i cenou zejména produkty Xiaomi, maskuje reklamní obsah zmíněným pojmem “doporučení”. Zřejmě se tak snaží před zákazníky psychologicky alespoň trochu zakrýt holý fakt, že se jedná o obyčejnou reklamu. Ironií je, že firma před dvěma lety za umístění inzerce do operačního systému kritizovala právě Xiaomi. Teď společnost Realme spolkla hrdost a reklamy ve svých telefonech zprostředkovává taky. S ohledem na nedávnou minulost je to tedy poněkud pokrytecké, nicméně na nadstandardní kvalitě a sympatických cenách jejich produktů to vůbec nic nemění.

Přijdou vám reklamy přímo v OS přijatelné?

Zdroj: aauthority