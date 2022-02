Realme V25 alias další “devítka” do sady?

Marketingový ředitel Realme na sociální síti Weiboo láká příznivce značky na další dostupný smartphone v podobě Realme V25. Novinka by navíc měla dorazit s tajemnou novou technologií z dílny Realme. O co konkrétně jde, můžeme zatím jen spekulovat. Zatím se však můžeme podívat na obrázky a specifikace poskytnuté TENAA.

Známý design a povědomá výbava

Tento čínský certifikační úřad prozradil nejen vzhled připravované novinky, ale také některé základní specifikace. Ty zahrnují například 6,58″ IPS displej o FullHD+ rozlišení, přičemž je poměrně pravděpodobné, že se jedná o stejný panel, jaký využívá například i již prodávané Realme 9i či Realme 9 Pro. Mohl by tak nabídnout 90 nebo 120Hz obnovovací frekvenci. Výkon by zde měl dodávat blíže nespecifikovaný osmijádrový procesor s taktem 2,2 GHz. Dle dřívějších spekulací by se mohlo jednat o některý ze Snapdragonů řady 6. Na ten spoléhá i nedávno představené Realme 9 Pro. V případě Realme V25 by pak čipsetu mělo sekundovat 6, 8 a dokonce až 12 GB RAM a uživatel bude mít k dispozici úložiště o kapacitě 128 / 256 GB.

Snímky z databáze TENAA pak ukazují design prakticky identický se zmíněnými Realme 9i a 9 Pro a zároveň potvrzuje přítomnost čtečky otisků prstů na pravém boku telefonu. Stejně jako v případě obou zmíněných příbuzných, také u Realme V25 nalezneme na zadní straně 3 fotoaparáty. Reálně využitelný však patrně bude jen ten primární s 64MPx snímačem. Za dalšími dvěma objektivy by se totiž měly ukrývat pouze 2MPx snímače. Selfie kamerka by pak měla mít rozlišení 16MPx. Poslední uniklé informace se pak týkají baterie a konektivity. Telefon by měl disponovat 4 880mAh baterií a přítomna by měla být i podpora sítí páté generace. Realme V25 by mělo světlo světa v domovské Číně spatřit již brzy a nám nezbývá než čekat, zda se podívá i k nám. Ostatně, proč by nemohl dorazit třeba jako základní Realme 9?

Má podle vás Realme V25 na našem trhu místo?

Zdroj: GSMArena.com