4000mAh baterie nabitá na 30 % za 3 minuty? Realme ukázalo UltraDART

Čínská společnost Realme, která je aktuálně nejrychleji rostoucí značkou mobilních telefonů na světě, představila novou verzi svého rychlého nabíjení Dart Flash. Vlastně se dá říci, že revoluční. Vylepšená varianta UltraDART nabízí úctyhodný výkon 125 W, což s sebou pochopitelně nese i obrovské nabíjecí rychlosti. Firma tvrdí, že telefon s baterií o kapacitě 4000 mAh bude za použití její nové technologie nabitý na 30 % kapacity za pouhé tři minuty. Novinka od Realme s kompletním názvem UltraDART Flash Charge je v tento moment nejvýkonnější nabíjecí technologií představenou pro sériově vyráběné telefony.

Důvodem vývoje něčeho takového je podle firmy hlavně nástup 5G technologie, která si u mobilů vyžádá víc energie. Téměř třetina průměrně velké baterie nabitá za tři minuty je skvělý počin. Za zmínku ale určitě stojí i čas celkového nabití. To je prý možné u 4000mAh baterie uskutečnit za dvacet minut. Realme přitom limitovalo UltraDART Flash Charge teplotním stropem 40 °C u nabíjeného mobilu. Pokud by tento limit nastaven nebyl, plné nabití by nastalo za třináct minut. Dobrou zprávou pro zájemce a budoucí uživatele telefonů Realme je, že společnost hodlá tuto technologii vložit nejen do vlajkových modelů. Zbývá věřit, že tak silný výkon zvládnou telefony i nabíječky ukočírovat. Doufejme, že nedávná kauza s explodovaným telefonem této značky neměl s novou technologií nic společného.

Důvěřujete tak silným výkonům při nabíjení telefonu?

Zdroj: TZ Realme