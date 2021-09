Realme představí nové Realme UI 3.0 na Androidu 12

Pokud bychom měli vybrat v současnosti nejvíce dravého výrobce smartphonů, naše volba by pravděpodobně padla na Realme. Tato mladá značka se za pouhé 3 roky dokázala dostat mezi 6 největších výrobců smartphonů na světě, což je bezesporu obdivuhodný úspěch. A to bez ohledu na fakt, že za Realme stojí čínský gigant BBK Electronics, který má ve svém portfoliu například i značky OnePlus, Oppo či Vivo. A v nastoleném tempu s aktuálně 135% meziročním růstem by smartphonům této značky mohla v budoucnu pomoci i nová verze nadstavby Realme UI 3.0.

Pomůže Realme UI 3.0 značce k dalšímu růstu?

Zatímco OnePlus a Oppo začínají slučovat své nadstavby do jedné, Realme by se zatím mělo držet vlastní cesty. Je však možné, že vývoj společné nadstavby pro OnePlus a Oppo poznamená i Realme UI 3.0. Vždyť Realme ve svých prvních telefonech používalo nadstavbu ColorOS právě od Oppa a vliv této nadstavby byl jasně patrný i u samostatného Realme UI.

Vedle toho, že nové rozhraní poběží nad Androidem 12 pak zástupce značky o Realme UI 3.0 oficiálně prozradil jen, že “přinese úpravy vzhledu a zvýšení zabezpečení a soukromí”. Vedle toho jsme se pak už dozvěděli jen, že na nové rozhraní bychom již neměli dlouho čekat a k jeho oficiálnímu odhalení dojde v průběhu měsíce října. Zároveň s tím bychom se pak měli dozvědět které modely a kdy Realme UI 3.0 obdrží.

Vlastníte smartphone značky Realme? Jak vám současné Realme UI vyhovuje?

Zdroj: GSMArena.com