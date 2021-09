Máme dvě nemilé zprávy pro fanoušky mobilů OnePlus

Velmi sebevědomá čínská značka, která produkuje zabijáky vlajkových telefonů za velmi sympatickou cenu a jde na spousty věcí úplně jinak. Taková bývala vizitka společnosti OnePlus, když před několika lety začaly na trh pronikat její první mobily. Jenže to už dávno neplatí. Firma vyrábí telefony v několika výkonnostních řadách, udělala řadu významných ústupků ze svých dřívějších ideálů a celkově se zařadila mezi “všední” konkurenci. A kroky, které společnost oznámila před pár hodinami, její image těžko vylepší.

Populární značka svým fanouškům vzkázala hned dvě nemilé zprávy. Tou první je, že letos ke standardní deváté řadě vůbec nedorazí další “téčkové” varianty, tedy OnePlus 9T či OnePlus 9T Pro. Na tyto vylepšené vlajkové modely byli zákazníci zvyklí celých pět let. Pokud vás zúžení portfolia nezklamalo, možná se o to postará rozhodnutí kolem softwaru. OnePlus se totiž rozhodlo svůj velmi chválený a žádaný OxygenOS spojit s prostředím ColorOS, které běží v telefonech značky OPPO. Pro méně znalé doplníme, že obě firmy spadají, společně s Vivo či Realme, do čínské korporace BBK.

Tímto rozhodnutím se potvrzují obavy, které začaly panovat letos v březnu po oznámení využití ColorOS v OnePlus mobilech v Číně. I když tehdy firma zmiňovala, že se to nebude týkat zbytku světa, stalo se. Společnost nicméně slibuje, že nová nadstavba si vezme to nejlepší z obou zdrojů a fanoušci se mají těšit na dobrý výsledek. Uvidíme, jestli se podaří obavy rozptýlit. První mobil s novým systémem má dorazit v roce 2022.

