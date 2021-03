Některé telefony OnePlus brzy přijdou o svou chloubu, populární systém

Když se řekne OnePlus, většina znalců této čínské značky si vybaví velmi slušně vybavené telefony za příjemnou cenu, sympatickou starost vývojářů o aktualizace a novinky… a jednu z nejoblíbenějších systémových Android nadstaveb OxygenOS (HydrogenOS v Číně). Ta je velmi “čistá” a podobná základnímu Androidu, což je hlavní důvod, proč je tak populární. Na rozdíl od nadstaveb jiných firem není přeplácaná zbytečnými aplikacemi či designovými výstřelky. Dalo by se předpokládat, že není důvod na tom nic měnit. Ale asi se tak stane. Některé telefony OnePlus prý svůj systém opustí a poběží v nich ColorOS, který vyvíjí Oppo.

Má se jednat o přístroje OnePlus, které se budou prodávat v Číně. Společnost patří společně s Vivo, Realme či právě Oppo pod hlavičku obří korporace BBK. Z Oppo kdysi OnePlus i vzešlo. Vazby jsou tedy velké. A jaký má být údajný důvod pro takový krok? Zatímco se prý globální varianta OxygenOS těší dobré podpoře vývojářů a celé komunity, HydrogenOS v Číně strádá. Důsledkem toho se má rozpustit celý jeho vývojářský tým a 24. března přestane fungovat web této nadstavby.

Tamní uživatelé OnePlus a také zájemci o nový model 9 jsou nyní rozděleni s ohledem na přechod na ColorOS do dvou táborů. Část to bere jako logický krok, přičemž telefony v Číně mají často mnohem barevnější a “hravější” prostředí. Najde se ale samozřejmě i spousta těch, kterým se toto rozhodnutí vůbec nelíbí. Za nás teda doufáme, že k něčemu podobnému nedojde i ve zbytku světa. Společnost zatím ubezpečuje, že to v plánu není.

Měli jste možnost porovnat OxygenOS a ColorOS?

Zdroj: XDA