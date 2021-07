Společnost realme má svůj první tablet s názvem realme Pad představit během několika následujících týdnů a nyní známe díky leakerovi @OnLeaks jeho přibližnou podobu. Zveřejnil totiž detailní rendery, které ukazují tablet ze všech stran.

realme Pad ze všech stran

Dle dostupných informací má být realme Pad vybaven 10,4″ displejem s poměrně tenkými rámečky, přičemž celkové rozměry činí 246,1 x 155,8 x 6,8 mm. V levém horním rohu se pak nachází slot, do kterého by se měl vejít stylus. Nám to spíše připomíná audio jack, ale zrovna @OnLeaks se ve svých tvrzení málokdy plete. Můžeme si samozřejmě všimnout také USB-C portu nebo dvou reproduktorů dole a dvou nahoře.

Na pravé straně tabletu se nachází slot pro microSD kartu, zadní strana má pak jeden hlavní fotoaparát. Rendery rovněž ukazují, že bude tablet opravdu hranatý, čemuž napovídal i nedávný únik. Co se týče dalších specifikací, měl by tablet nabídnout 7 100 mAh baterii v kombinaci s 6GB RAM a 64GB úložištěm.

Jak se na tablet těšíte?

Zdroj: 91mobiles