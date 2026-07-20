Realme opouští Čínu, chce se soustředit na zbytek světa. S OnePlus si v podstatě prohodilo trhy

  • Realme oznámilo, že na domácím čínském trhu stiskne pauzu a přesune síly do zahraničí
  • Prodej i záruční servis v Číně převezme oficiální síť mateřského Oppa
  • Nadstavba Realme UI skončí, telefony značky přejdou na ColorOS

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.7.2026 22:00
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Realme se stahuje z čínského trhu. Značka to oznámila přesně v den, kdy sesterský OnePlus potvrdil konec v Evropě i ve Spojených státech – dvě značky ze stejného domu si tak fakticky prohodily trhy.

Co přesně Realme oznámilo?

Zprávu ve čtvrtek zveřejnil zakladatel značky Xu Qi, kterého znáte spíš jako Chase Xu, v otevřeném dopise fanouškům na čínské síti Weibo. Firma podle něj po opakovaném zvažování stiskne na čínském trhu tlačítko pauzy a uvolněné zdroje vloží do zahraničních trhů.

Na majitele telefonů v Číně to podle prohlášení nedopadne. Prodej i poprodejní podporu včetně záruky přebírá oficiální síť mateřského Oppa a práva zákazníků mají zůstat zachovaná.

Nadstavba Realme UI skončí

Neblahý osud postihne nadstavbu Realme UI, která má dočista skončit. Telefony značky prý přejdou na ColorOS od Oppa. Stávající majitelé si ho stáhnou přes běžnou aktualizaci, jakmile nová verze systému vyjde.

Stejnou cestou jde i OnePlus, který se loučí s OxygenOS. Ze tří samostatných nadstaveb tak uvnitř skupiny zbude jediná – a bude to ta Oppa.

svitici oneplus logo na tmave stene ai ilustrace
OnePlus potvrdil konec v Evropě i USA. Nové telefony už sem nedorazí Adam Kurfürst Zprávičky

Proč Realme z Číny odchází?

Konkrétní důvod v dopise nezazněl, okolnosti ale mluví samy za sebe. Oppo prochází restrukturalizací celého telefonního byznysu a jeho podíl na globálním trhu podle dostupných zpráv klesl na zhruba 10 procent, tedy o dva procentní body za rok. Doma v Číně navíc značky ze stejné stáje soupeří o zákazníky, kterých ubývá, se Xiaomi, Honorem i Vivem.

Sáhli byste po telefonu Realme, kdyby zaplnil místo po OnePlus?

Zdroje: 9to5Google, Smartprix, GizChina

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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