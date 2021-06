Před několika týdny se začalo poprvé mluvit o tom, že zabiják vlajkových lodí, realme GT zamíří do Evropy. Tak se skutečně stalo a firma ho na dnešní tiskové konferenci ukázala i obyvatelům starého kontinentu. My už ho v redakci několik dní testujeme a používáme jako náš hlavní mobil. Ještě předtím psaním plnohodnotné recenze, kde konečně vypustíme naše myšlenky bychom se však chtěli zeptat, co na telefonu nejvíce zajímá vás.

Testujeme realme GT

Telefon realme GT moc kompromisů nemá. Jde o vůbec nejvýkonnější mobil od této značky. Pod kapotou nám tiká vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 888 v kombinaci s 8/12 GB RAM a 128 či 256 GB úložištěm. Dominantou přední stranu je pak 6,43″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a samplovací frekvencí 360 Hz.

Zadní stranu pak v našem případě pokrývá imitace žluté kůže, která dle našeho subjektivního názoru vypadá opravdu dobře a hlavně se díky ní telefon skvěle drží v ruce. Modul fotoaparátů v sobě pak skrývá hned tři snímače (64 MPx + 8 MPx + 2 MPx) a o výdrž se stará 4 500 mAh baterie s podporou 65 W nabíjení. To vše za cenu 11 499 Kč v případě 8/128 GB verze. Jak jsme již řekli, telefon testujeme už několik dní a jsme plni (převážně) pozitivních dojmů. Pokud by vás o telefonu cokoliv zajímalo, nebojte se zeptat v komentářích. Na všechny dotazy odpovíme buď přímo v recenzi nebo pod tímto článkem. Více informací se můžete dovědět na webu realme.

Co vás na realme GT nejvíce zajímá?