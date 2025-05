Zamíchá po delší době realme s trhem mobilů? Řada GT 7 bude lákat na extrémní výdrž, slušný výkon a parádní displeje

realme se chystá představit svou řadu telefonů GT 7, která bude oficiálně uvedena již za dva týdny. Podle dosavadních informací může jít o zajímavé přírůstky do střední vyšší třídy a budget vlajek, kde by mohly zaujmout například nadstandardní kapacitou baterie. Právě tuto výhodu výrobce postupně odhaluje v předpremiérové kampani.

Slibovaná kapacita baterie a rychlé nabíjení

Podle propagačních materiálů, které realme postupně zveřejňuje, by měl jak základní GT 7, tak model GT 7T disponovat baterií o velikosti 7 000 mAh. Pokud se tento údaj potvrdí, půjde o nadstandardní hodnotu, minimálně na evropských trzích. Osobně doufám, že tento trend začne kopírovat více výrobců z USA (Apple, Google) nebo Jižní Koreji (Samsung). Čína totiž už druhým rokem cpe do svých vlajek běžně přes 6000 mAh, u nás jsou takové telefony bohužel stále spíše výjimkou. Za zmínku stojí třeba stájové realme GT 7 Pro, jež nabízí 6500mAh baterii nebo třeba Honor Magic7 Lite, jenž však spadá do trochu jiné cenové kategorie a logicky nenabízí tak dobrou výbavu.

Oba modely mají také podporovat 120W rychlonabíjení, což by znamenalo, že i přes větší kapacitu baterie by se telefon mohl nabít v rozumném čase. Výrobce v propagačních materiálech láká také na 6 hodin stabilního hraní her při 120 FPS, což by u energeticky náročných her jako PUBG nebo Genshin Impact mohlo být zajímavou výhodou. Osobně mi toto číslo úplně nesedí, se všemi telefony mám spotřebu hodně podobnou (hodně vzdálenou nepřetržitému hraní náročných her) a běžně se dostávám na 6 – 8 hodin výdrže. Jenže už tak vysoké baterce může pomoct i čipset…

Poprvé Dimensity 9400e

Podle úniků z posledních týdnů by měl model GT 7T využívat čipset MediaTek Dimensity 8400, zatímco dražší GT 7 by mohl být osazen novým procesorem Dimensity 9400e. Původně se spekulovalo o použití Dimensity 9300+, ale nejnovější informace naznačují nasazení tohoto nového „budget“ čipu z novější řady.

What's the solution of anxiety life? The answer is the strongest battery combo with 7000mAh + 120W. #realmeGT7Series #2025FlagshipKiller pic.twitter.com/PDHgGr2OOW — realme Global (@realmeglobal) May 12, 2025

MediaTek Dimensity 9400e by měl podle dostupných informací nabízet podobnou architekturu jako výkonnější Dimensity 9300+, ovšem s nižšími takty a lepší energetickou účinností. Jde o podobný přístup, jaký zvolil Qualcomm u svého Snapdragonu 8s Gen 4, který také představuje dostupnější alternativu k vlajkovému Snapdragonu 8 Elite.

První úniky benchmarků naznačují, že telefony s tímto čipsetem dosahují přibližně 2,1 milionu bodů v AnTuTu. Pro srovnání, vlajkové modely se Snapdragonem 8 Elite nebo Dimensity 9400 se pohybují okolo 2,5 milionu bodů. I tak jde ale o výkon, který by měl bez problémů zvládnout všechny současné mobilní aplikace a hry.

Chlazení s grafenem

Mezi další technologické specifikace, které Realme zmiňuje, patří chladicí systém označovaný jako graphene IceSense cooling. Jde o technologii využívající grafen, materiál s výbornou tepelnou vodivostí. Detaily implementace zatím nejsou známé, ale vzhledem k důrazu, který výrobce klade na dlouhodobý stabilní výkon (zmíněných 6 hodin hraní při 120 FPS), můžeme očekávat, že chlazení bude hrát v nových telefonech významnou roli.

Grafen se v telefonech používá již delší dobu, jeho implementace se však postupně vylepšuje. Díky několikanásobně vyšší tepelné vodivosti oproti mědi může efektivněji odvádět teplo z procesoru a udržovat tak stabilní výkon i při dlouhodobé zátěži.

Další očekávané specifikace

Z dostupných informací vyplývá, že oba modely by měly být vybaveny 6,78palcovým plochým OLED displejem s rozlišením 1.5K a obnovovací frekvencí 120 Hz. Pod displejem by měla být umístěna čtečka otisků prstů.

Co se týče paměti, očekává se konfigurace až 12 GB RAM a úložiště o kapacitě až 512 GB. Telefony by měly běžet na Androidu 15 s nadstavbou Realme UI 6.

Fotoaparáty budou pravděpodobně jedním z hlavních rozdílů mezi oběma modely. GT 7 by mohl nabízet trojitý zadní fotoaparát s 50Mpx hlavním snímačem s optickou stabilizací, 8Mpx širokoúhlým objektivem a 50Mpx teleobjektivem. Model GT 7T by měl být vybaven dvěma snímači s 50Mpx hlavním a 8Mpx širokoúhlým snímačem, oba s optickou stabilizací. Selfie kamera by u obou modelů měla mít rozlišení 16 Mpx.

V nabídce barevných variant by GT 7T měl být dostupný ve žluté, modré a černé, zatímco základní GT 7 pouze v černé a modré variantě.

Představení a dostupnost

Série Realme GT 7 bude oficiálně představena na globální akci v Paříži 27. května. Naše redakce bude na místě, abychom vám přinesli podrobné informace přímo z představení. Očekáváme, že kromě samotných telefonů získáme také údaje o cenách a dostupnosti pro evropský trh včetně České republiky.

Realme pro tuto produktovou řadu zvolilo slogan „Power that Never Stops“, což odpovídá důrazu na výdrž baterie, kterou značka v marketingových materiálech zdůrazňuje.

Jak se na tyto novinky díváte?

Zdroj: X