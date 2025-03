4 důvody, proč je Realme 14 Pro+ nejzajímavějším telefonem do 13 tisíc

Střední třída smartphonů se v posledních letech stala bojištěm, kde výrobci soupeří o nejlepší poměr ceny a výkonu. Realme 14 Pro+ vstupuje do tohoto ringu s několika zajímavými trumfy v rukávu, které ho odlišují od stále rostoucí konkurence. Po dvou týdnech testování jsem identifikoval čtyři hlavní oblasti, kde tento model skutečně vyniká nad běžným standardem své cenové kategorie. Neznamená to ale, že by byl bezchybný – pojďme se na něj podívat realistickým pohledem.

Periskopický teleobjektiv je unikát své třídy

V segmentu do 15 tisíc korun je periskopický teleobjektiv stále vzácností. Realme 14 Pro+ se pyšní 50MP snímačem Sony IMX882 s trojnásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací. V praxi to znamená, že dokážete zachytit vzdálenější objekty s výrazně lepšími detaily, než u běžného digitálního výřezu.

Při testování v ulicích Barcelony jsem ocenil možnost vyfotit architektonické detaily Sagrada Familia bez nutnosti plížit se davem turistů. Teleobjektiv sice nedosahuje kvalit vlajkových lodí (občas jsem si všiml mírného zkreslení barev oproti hlavnímu snímači a ztráty detailů), ale na sociální sítě či osobní sbírku fotografií je více než dostačující.

Zajímavé je, že i za horších světelných podmínek dokáže teleobjektiv díky optické stabilizaci pořídit použitelné snímky – jsou sice zrnitější než z hlavního fotoaparátu, ale rozhodně nejde o nepoužitelné fotky, jak bývá u dostupnějších telefonů často zvykem.

Je však třeba zmínit, že Realme uvádí možnost až 120× digitálního zoomu, což je čistě marketingové tvrzení. V reálu jsou snímky s přiblížením nad 10× již výrazně degradované a při maximálním přiblížení jde spíše o rozmazanou abstraktní malbu než fotografii.

Design s proměnlivou tváří

Svět smartphonů trpí z mého pohledu určitou designovou jednotností, a proto každý pokus o originální přístup zaslouží pozornost. Realme 14 Pro+ v testované variantě Pearl White nabízí zadní kryt, který mění barvu v závislosti na teplotě – při teplotách pod 16°C se bílý odstín postupně mění v modrý.

Jde o efektní vychytávku, která dokáže zaujmout, ale po pár dnech používání zjistíte, že jde spíše o konverzační téma než o skutečně praktickou funkci. Oceňuji však, že Realme upřímně přiznává časovou omezenost tohoto efektu – po zhruba roce používání začne barevná reaktivita postupně slábnout.

Co stojí za skutečné uznání, je textura zadního krytu, která má na každém kusu unikátní vzor. Působí prémiovějším dojmem, než byste v této cenové kategorii čekali, a přitom si zachovává praktičnost – nesbírá otisky prstů tak ochotně jako klasická lesklá záda.

Ergonomie telefonu je navzdory velikosti displeje (6,83″) překvapivě dobrá. S hmotností 194 gramů patří k lehčím modelům s baterií o kapacitě 6000 mAh, což oceníte při dlouhodobějším používání. Za zmínku stojí také odolnost IP68, která zajistí ochranu při nečekaném dešti nebo polití.

Baterie, která nezklame

Kapacita 6000 mAh patří k největším přednostem Realme 14 Pro+. V praxi se projevuje výdrží, která drtivou většinu uživatelů dostane bez problémů přes celý den, a při běžném používání bez větších obtíží i dva dny.

Během testování jsem pravidelně dosahoval hodnot kolem 7-8 hodin zapnutého displeje, což je skvělý výsledek. I při náročnějším dni, kdy jsem kombinoval focení, natáčení videa, navigaci a hraní her, jsem končil večer s přibližně 25-30% zbývající kapacity.

Nabíjení probíhá s výkonem 80 W, což není rekordní hodnota, ale v praxi to znamená nabití z 0 na 50 % za zhruba 25 minut a plné nabití za hodinu. Vzhledem k nadprůměrné kapacitě jde o přijatelný kompromis a navíc, jak jsem zmiňoval, nebudete nabíjet telefon tak často.

Zajímavý je také údaj o životnosti baterie – Realme používá křemíko-uhlíkovou technologii, která by měla zajistit, že si baterie udrží více než 80 % své kapacity i po 1600 nabíjecích cyklech. To je parametr, který sice nemohu v rámci dvoutýdenního testování ověřit, ale pokud se potvrdí, jde o významný argument pro dlouhodobou použitelnost telefonu.

Displej, který překvapí rozlišením, ale zklame absencí HDR

Realme 14 Pro+ disponuje 6,83″ OLED displejem s nadstandardním rozlišením 1272 × 2800 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jemnost 450 PPI je výrazně nad běžným standardem střední třídy, kde stále dominuje Full HD+, a rozdíl je patrný zejména při čtení textů.

Co mě opravdu zaujalo, jsou extrémně tenké rámečky (pouhých 1,6 mm), které jsou symetrické kolem celého displeje. V kombinaci se zaoblením na všech čtyřech stranách vytváří prémiový dojem, který byste čekali spíše u dražších modelů. Poměr obrazovky k tělu 93,8 % patří k nejlepším na trhu napříč cenovými kategoriemi.

Barevné podání je přirozené, méně saturované než u některých konkurentů. To může být výhodou pro ty, kdo preferují realističtější zobrazení, ale fanoušci výrazných „OLED barev“ mohou být zpočátku zklamáni. Naštěstí v nastavení najdete možnost barevný profil upravit podle vlastních preferencí.

Největším nedostatkem displeje je absence podpory HDR, což je v roce 2025 u telefonu této cenové kategorie na pováženou. Při sledování obsahu na streamovacích platformách tak přicházíte o lepší dynamický rozsah.

Pozitivně hodnotím PWM stmívání s frekvencí 3840 Hz, které by mělo minimalizovat únavu očí při dlouhodobém používání telefonu při nižším jasu. Tato hodnota patří k nejvyšším dostupným a ocení ji především uživatelé citliví na blikání displeje.

Kdy má Realme 14 Pro+ smysl?

Po dvou týdnech používání mohu říct, že Realme 14 Pro+ je telefon s několika výraznými přednostmi, ale také s kompromisy, které byste měli před nákupem zvážit.

Pokud hledáte smartphone s nadprůměrnou výdrží, kvalitním displejem s tenkými rámečky a možnostmi fotografování, které přesahují běžný standard střední třídy, Realme 14 Pro+ za 12 499 Kč (zaváděcí cena) stojí za zvážení. Zejména periskopický teleobjektiv je funkce, kterou v této cenové kategorii nenajdete příliš často.

Na druhou stranu, pokud je pro vás prioritou čistý systém bez bloatwaru, dlouhodobá softwarová podpora nebo špičkový výkon, existují alternativy, které mohou lépe vyhovět vašim požadavkům – například Google Pixel 9a, který sice nenabízí teleobjektiv, ale exceluje v kvalitě fotografií z hlavního snímače a dostane až 7 let aktualizací.

V oblasti výkonu zase Poco X7 Pro s čipsetem Dimensity 8400 Ultra nabízí výrazně lepší výsledky v benchmarcích i reálném používání, a to za nižší cenu. Postrádá však periskopický teleobjektiv a zpracování je Realme 14 Pro+ rozhodně lepší.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s Realme. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Co říkáte na nové Realme 14 Pro+?

Zdroj: vlastní