Recenze Realme 14 Pro+: Exkluzivní design, úchvatná výdrž a periskopický teleobjektiv za fajn cenu

Realme občas umělo zaujmout zajímavým designem, slušnými parametry a přitažlivou cenou. Nejinak je tomu i u Realme 14 Pro+, které jako by se (na rozdíl od předchůdců) rozhodlo, že nezůstane pozadu za konkurencí, a to hned v několika směrech. Už dlouho jsem neměl v ruce telefon ze střední třídy, který by dokázal zaujmout natolik výraznými designovými prvky a zároveň nabídl hardwarovou výbavu, která konkurenci minimálně vyrovnává, a v některých ohledech i překonává. Po dvou týdnech testování si troufám říct, že Realme 14 Pro+ má minimálně tři body, proč byste jeho koupi měli minimálně zvážit. Pojďme na recenzi.

Obsah balení

Balení Realme 14 Pro+ je standardně minimalistické. Ve žluté krabičce najdete kromě samotného telefonu také USB-C kabel, sponku pro vysunutí SIM karty a základní dokumentaci. Co v balení nenajdete, je nabíjecí adaptér, což je dnes už bohužel standard. Pro dosažení plné 80W rychlosti nabíjení budete muset sáhnout po originálním adaptéru SuperVOOC (ten stojí necelou tisícovku) nebo jiném kompatibilním řešení.

Alespoň na českém trhu dostanete k telefonu i ochranné pouzdro, což je příjemný bonus, díky kterému můžete začít telefon okamžitě používat bez nutnosti dokupovat další příslušenství. Je ale rozhodně škoda, že Realme nepřibaluje pouzdro, které je průhledné, aby tak vynikl parádní design. Na místo toho vsadil výrobce na tmavě šedé a ničím nezajímavé řešení a tak jsem se rozhodl telefon používat bez něj.

Design a zpracování: Malé umělecké dílo s proměnlivou barvou

Realme 14 Pro+ jsem totiž dostal na test v perleťově bílé variantě „Pearl White“ a musím říct, že mě design opravdu zaujal hned při prvním pohledu. Telefon kombinuje exkluzivní vzhled s několika technologickými vychytávkami. Zadní panel má texturovaný povrch a podle výrobce je každý kousek unikátní. Spolupráce s dánským designovým studiem Valeur Designers (známým díky spolupráci s Bang & Olufsen) je na telefonu znát – působí mnohem prémiovějším dojmem, než by člověk od telefonu v této cenové kategorii očekával. I lidé okolo tento kousek tipovali spíše na vlajku, nežli telefon pod 15 tisíc korun.

Tím nejzajímavějším designovým prvkem je však úprava zadního krytu, která způsobuje, že při teplotách pod 16°C začne telefon měnit barvu z perleťově bílé na modrou. Stačí telefon položit na okno v chladnějším počasí nebo ho mít prostě v kapse za chladnějšího dne. Jednou jsem se takhle dokonce na vteřinu lekl, že jsem si sebou vzal na focení jiný mobil.

Jakmile se ale dostal zpět do tepla, barva se během pár minut vrátila do původního perleťového odstínu. Je to vlastně stejný princip, který známe z některých hraček nebo hrnků měnících barvu, jen v mnohem elegantnějším provedení. Realme přiznává, že tento efekt časem vybledne (uvádí životnost zhruba 12 měsíců při běžném používání), ale i tak jde o zajímavý prvek, který konkurence nenabízí.

Co se týče ergonomie, telefon je poměrně velký s rozměry 163,5 × 77,3 × 8,0 mm. Hmotnost 194 gramů je na dnešní poměry vlastně docela příjemná, zvlášť když uvážíme, že telefon disponuje baterií s kapacitou 6000 mAh. Rámečky telefonu jsou plastové, ale kvalitně zpracované, a pokud k nim přidáte zaoblení zadního krytu, telefon se překvapivě dobře drží. Například oproti Galaxy S25 Ultra, jenž jsem používal jako hlavní telefon poslední 2 měsíce, je používání Realme mnohem pohodlnější a to i přes fakt, že displeje obou telefonů jsou takřka identické, co se velikosti týče.

Pokud jde o odolnost, Realme 14 Pro+ disponuje certifikací IP68/IP69, což znamená, že si poradí s prachem i vodou (až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut). Výrobce dokonce tvrdí, že jejich vlastní testy prokázaly odolnost až do 2 metrů po dobu 48 hodin. K tomu přidejte vojenský standard MIL-STD-810H pro odolnost proti nárazům.

Displej: Téměř bezrámečkový OLED

Displej je jednou z oblastí, kde by Realme mohlo udělat víc, ale i tak jde o kvalitní panel. Telefon disponuje 6,83palcovým OLED displejem s rozlišením 1272 × 2800 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jemnost 450 PPI je více než dostačující a text i detaily jsou krásně ostré. Navíc takto vysoké rozlišení není bohužel v této cenovce standard, hromada konkurenčních modelů používá stále Full HD.

Co mě opravdu potěšilo, jsou extrémně tenké rámečky okolo displeje. Realme uvedlo, že jde o nejtenčí symetrické rámečky v dané cenovce (pouhých 1,6 mm), a po porovnání s jinými telefony musím souhlasit. V kombinaci se zaoblením na všech čtyřech stranách vytváří displej téměř bezrámečkový dojem. Vždyť také poměr obrazovky k tělu činí impozantních 93,8 %.

Maximální jas dosahuje podle výrobce až 1500 nitů, realita je však o něco málo horší. Na automatiku se dokáže rozjasnit na přibližně 1100 nitů, což je dostatečné i pro použití na přímém slunci, avšak konkurence to umí lépe, třeba takové Xiaomi 14T. Displej dále podporuje 1 miliardu barev a pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3.

Barvy jsou ale obecně méně saturované a působí přirozenějším dojmem. Někomu to může vyhovovat, jiný uživatel bude možná postrádat výraznější „OLED efekt“. Naštěstí v nastavení najdete možnost si barevné podání přizpůsobit podle vlastních preferencí.

Problémem je absence podpory HDR u videa, což je v roce 2025 u telefonu této cenové kategorie poněkud zklamáním. Nemluvě pak ani o tom, že třeba Redmi Note 14 Pro+ nabízí displej s podporou Dolby Vision.

Pozitivem je PWM stmívání s frekvencí 3840 Hz, které by mělo minimalizovat únavu očí při dlouhodobém používání telefonu při nižším jasu. Tato hodnota patří k nejvyšším a ocení ji zejména lidé citliví na blikání displeje, což (díky bohu) já nejsem, takže tento aspekt bohužel nemohu zcela objektivně posoudit.

Výkon a výbava: Snapdragon 7s Gen 3 stačí na většinu úkolů

Srdcem telefonu je Snapdragon 7s Gen 3, což je 4nm čipset střední třídy od Qualcommu. V konfiguraci procesoru najdeme jedno výkonné jádro Cortex-A720 s taktem 2,5 GHz, tři jádra Cortex-A720 taktovaná na 2,4 GHz a čtyři úsporná jádra Cortex-A520 s taktem 1,8 GHz. O grafický výkon se stará čip Adreno 710 s taktem 940 MHz.

V benchmarcích telefon dosahuje solidních výsledků – v AnTuTu v10 jsem naměřil skóre 810 448 bodů, v Geekbench 6 pak 3255 bodů v single-core a 6741 bodů v multi-core testu. To jsou sice slušné hodnoty, ale takové Poco X7 Pro s čipsetem Dimensity 8400 Ultra je na tom výrazně lépe s téměř dvojnásobným skóre v některých testech. Je přitom o několik tisíc levnější, avšak nabízí obecně méně vyváženou výbavu.

V praxi je výkon naprosto dostačující pro běžné používání. Rozhraní je plynulé, aplikace se otevírají svižně a multitasking díky 12 GB RAM nečiní telefonu nejmenší problém. Realme nabízí také rozšíření RAM o dalších 14 GB z úložiště, ale upřímně, při 12 GB fyzické paměti, jsem neměl potřebu nic takového aktivovat.

Co se týče her, Realme 14 Pro+ zvládá i náročnější tituly jako PUBG, Diablo Immortal nebo Call of Duty Mobile v solidních fps. U Call of Duty jsem dosáhl stabilních 80 fps, což je slušný výsledek. Je však třeba počítat s tím, že při delším hraní se telefon zahřívá, i když díky chladicímu systému s chladící komorou o velikosti 6000 mm² není přehřívání tak výrazné.

Během 30minutového hraní Diabla Immortal se teplota telefonu dostala na přibližně 40°C, což je sice citelné, ale ne nepříjemné. Pochvalu si zaslouží také stabilita snímkování, v podstatě za žádných okolností hra neklesla pod 50 snímků za sekundu.

Z pohledu úložiště je telefon dobře vybaven. Má kapacitu až 512 GB a navíc jde o rychlejší UFS 3.1, aplikace se tedy otevírají a instalují velmi svižně, v podstatě se díváme na úroveň rok až dva starých vlajkových lodí. Bohužel chybí podpora microSD karet, ale při této kapacitě interního úložiště to není velký problém.

V oblasti konektivity je telefon vybaven Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a 360° NFC. To je mimochodem velmi příjemné, bezkontaktní placení probíhá téměř okamžitě po přiložení telefonu a je jedno, jestli na terminál míříte spodní stranou nebo sluchátkovým reproduktorem. Podporuje také dual SIM a eSIM, což ocení zejména cestovatelé.

Realme UI 6.0 na Androidu 15: Moderní a inteligentní

Realme 14 Pro+ běží na Androidu 15 s nadstavbou Realme UI 6.0, což je v podstatě přejmenovaná verze ColorOS od Oppa (nebo také OxygenOS od OnePlus) s několika specifickými funkcemi pro Realme. Nadstavba je vizuálně příjemná a nabízí bohaté možnosti přizpůsobení.

Novinkou je lepší integrace umělé inteligence, která se projevuje například v galerii, kde můžete používat funkce jako AI Ultra Clarity pro vylepšení rozmazaných fotografií nebo AI Eraser pro odstranění nežádoucích objektů. Tyto funkce jsem testoval a musím říct, že fungují dobře, ačkoli nejsou dokonalé.

Operační systém obsahuje také funkce jako Circle to Search od Googlu, která vám umožní vyhledávat cokoli na obrazovce jednoduchým zakroužkováním nebo také přeložit cokoliv na displeji. Další zajímavou funkcí jsou Air Gestures, které využívají přední kameru pro rozpoznávání gest dlaně. Můžete tak například přijmout hovor nebo otevřít boční panel jednoduchým mávnutím ruky. V praxi to ale nefunguje spolehlivě, takže jsem funkci po pár dnech testování deaktivoval, protože vybíjí baterii.

Trochu zklamáním je množství předinstalovaných aplikací třetích stran, které zabírají místo v úložišti a některé z nich dokonce zobrazují reklamy. Naštěstí je většinu možné odinstalovat nebo alespoň deaktivovat. Nadstavba od OnePlus, která je jinak v podstatě totožná, přichází s mnohem menším množstvím bloatwaru. Navíc se nedíváme na telefon za 4 tisíce, takže bych byl rád, kdyby se výrobci tohoto nešvaru začali postupně zbavovat.

Co se týče podpory aktualizací, Realme slibuje 2 velké aktualizace operačního systému a 3 roky bezpečnostních aktualizací. To je v dnešní době chabý výkon. Po Samsungu a Googlu totiž začalo nabízet solidní podporu i Xiaomi, které u řady 14T slibuje 5 let aktualizací. Novinka od Realme tedy dostane maximálně Android 17 a u něj také skončí, pakliže se výrobce nerozhodne podporu prodloužit, což se děje obecně jen velmi vzácně.

Výdrž baterie: Rekordní kapacita, průměrná rychlost nabíjení

Jedním z hlavních lákadel Realme 14 Pro+ je bezesporu baterie s kapacitou 6000 mAh, která patří k největším v segmentu. Realme navíc používá křemíko-uhlíkovou technologii, která by měla zajistit lepší výkon za nízkých teplot a delší životnost. Výrobce tvrdí, že baterie si udrží více než 80 % své kapacity i po 1600 nabíjecích cyklech, což odpovídá zhruba čtyřem letům používání. Znovu jsem si vzpomněl na tu slabou softwarovou podporu…

V praxi je výdrž opravdu působivá. Při běžném používání telefon bez problémů vydržel dva dny, při náročnějším používání pak celý den s přibližně 30 % zbývající kapacity. Když jsem s telefonem fotil a nahrával video po dobu asi dvou hodin téměř nepřetržitě, zmizelo mu asi 20 % kapacity, avšak je potřeba dodat, že tehdy jsem v mobilu neměl SIM kartu. 8 hodin zapnutého displeje byl ale při mém používání naprostý standard, což je velmi dobrý výsledek.

Nabíjení probíhá pomocí technologie SuperVOOC s výkonem 80 W, což není špatné, ale konkurence jako Redmi nebo Motorola nabízí ještě rychlejší řešení. V praxi se telefon nabije z 0 na 50 % za přibližně 25 minut a plné nabití trvá kolem hodiny.

Telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení, což je škoda, ale v této cenové kategorii to není nic neobvyklého.

Fotoaparáty: Periskop jako hlavní tahák

Fotoaparáty jsou jednou z oblastí, kde Realme 14 Pro+ nabízí zajímavé možnosti. Hlavní sestava se skládá ze tří objektivů:

50MP hlavní kamera s optickou stabilizací (Sony IMX896, f/1.8, 1/1,56″, 1,0µm)

50MP periskopický teleobjektiv s 3× optickým zoomem (Sony IMX882, f/2,7, 1/1,95″, 0,8µm, OIS)

8MP ultraširokoúhlý objektiv (Sony IMX355, f/2,2, 112°, 1/4,0″, 1,12µm)

Přední kamera má rozlišení 32 MP (GalaxyCore GC32E2) s automatickým ostřením a možností sledování očí.

Hlavní fotoaparát pořizuje ve výchozím nastavení 12,5MP snímky. Kvalita je solidní – snímky mají dobrý dynamický rozsah, příjemné barvy a dostatek detailů. V porovnání s konkurencí jako Redmi Note 14 Pro+ jsou fotografie z hlavního snímače na podobné úrovni, možná s o něco přirozenějším podáním barev.

Největším tahákem je bezesporu periskopický teleobjektiv, který není v této cenové kategorii běžný, ale buďme rádi, že se to výrobci jako Realme nebo třeba Nothing snaží změnit. Trojnásobný optický zoom poskytuje velmi dobrou kvalitu fotografií – snímky jsou ostré, barevně konzistentní s hlavním fotoaparátem a mají dobrý dynamický rozsah. Teleobjektiv se hodí zejména pro portrétní fotografie, kde vytváří příjemné rozostření pozadí.

Realme uvádí, že telefon dokáže dosáhnout až 120× digitálního zoomu, na rovinu – takové snímky jsou zcela nepoužitelné a jde jen o marketingové číslíčko. Reálně použitelný je zoom zhruba do 10×, při vyšších hodnotách je už ztráta detailů příliš výrazná. V lepším případě jsou snímky jen špatné, v tom horším se z nich stane AI slátanina, která s původním obsahem fotografie nemá mnoho společného.

Ultraširokoúhlý objektiv je s 8 MP nejslabším článkem, je při nejlepším průměrný. Fotografie mají dostatečné detaily ve středu snímku, ale směrem k okrajům je patrné rozmazání a ztráta detailů. Barevné podání je však realtivně konzistentní s ostatními senzory.

Na čem si Realme dalo záležet, je trojitý LED blesk s názvem MagicGlow. Ten umožňuje nastavit teplotu světla, což jsem u telefonu ještě neviděl a rozhodně jde o fajn pomocníka, třeba při portrétních fotografiích za špatných světelných podmínek. Výrobce rozmístil tři LED do kruhu, což vytváří měkčí světlo než klasický blesk.

Co se týče nočních fotografií, Realme 14 Pro+ si vede velmi dobře. Automatický noční režim zachycuje dostatek světla a detailů, přičemž šum je minimální. Optická stabilizace u hlavního i teleobjektivu pomáhá udržet snímky ostré i při delších expozičních časech.

Přední kamera s automatickým ostřením pořizuje kvalitní selfie s dobrými detaily a příjemným podáním pleti. Autofokus skutečně funguje a sledování očí udržuje váš obličej ostrý i při pohybu, což není u selfie kamer v této cenové kategorii standardem.

Pokud jde o video, telefon umí natáčet v rozlišení až 4K při 30 fps z hlavního a teleobjektivu, zatímco ultraširokoúhlý a přední fotoaparát jsou omezeny na 1080p při 30 fps. Kvalita videa je průměrná – stabilizace funguje slušně, ale detaily a dynamický rozsah by mohly být lepší. V tomto ohledu Realme 14 Pro+ mírně zaostává třeba za Xiaomi 14T, ale i Pixely a o iPhonech samozřejmě nemůže být ani řeč.

Fajn novinkou je AI Snap, která pomáhá zachytit rychle se pohybující objekty bez rozmazání. Testoval jsem to na hrajících si dětech a výsledky byly překvapivě dobré – telefon dokázal zachytit ostré snímky i v situacích, kde by běžné smartphony měly problémy a to i ty, které by provětraly vaší peněženku mnohem více.

Zvuk a biometrika: Průměrné reproduktory, spolehlivá čtečka

Realme 14 Pro+ disponuje stereo reproduktory, které jsou poměrně hlasité, ale kvalita zvuku je spíše průměrná. Basy jsou slabé a při vyšší hlasitosti je patrné zkreslení. Pro příležitostné sledování videí nebo poslech hudby jsou dostačující, ale audiofily rozhodně nenadchnou.

Čtečka otisků prstů je umístěna pod displejem a funguje spolehlivě a rychle. Během testování jsem nezaznamenal problémy s rozpoznáváním otisků a čtečka fungovala dobře i s mokrými prsty. V Nastavení v sekci Realme Labs můžete navíc čtečku využít i pro měření tepové frekvence, která funguje překvapivě spolehlivě. Zatímco telefon ukazoval 67 tepů, hodinky Galaxy Watch Ultra 64 tepů.

Rozpoznávání obličeje je k dispozici také, ale využívá pouze přední kameru bez dodatečných senzorů, takže není tak bezpečné jako čtečka otisků. V dobrém osvětlení funguje rychle, ale za tmy nebo v šeru je nepoužitelná.

Cena a dostupnost v Česku

Realme 14 Pro+ bude v České republice k dispozici za cenu 13 999 Kč a to od 18. března. Prodávat se bude v jediné verzi s 12 GB RAM a 512GB úložištěm.

Verdikt: Stylový smartphone s nadprůměrnou výbavou

Realme 14 Pro+ je zajímavý smartphone, který vyniká především designem, výdrží baterie a fotoaparáty. Nabízí velmi solidní a vyváženou výbavu. Vlastně jsem za celou dobu testování nepostřehl nic zásadního, co by mi oproti konkurenci extra chybělo. Snad jen to video mohlo být lepší.

Pokud hledáte telefon s originálním designem, dlouhou výdrží baterie a dobrými fotoaparáty, určitě stojí za zvážení. Nicméně, pokud je pro vás prioritou výkon, možná byste měli zvážit levnější alternativy jako Poco X7 Pro, fajn volbou bude také Motorola Edge 50 Pro nebo Google Pixel 8.

Klady Design s unikátní úpravou zadního krytu

Kvalitní periskopický teleobjektiv

Nadprůměrná výdrž baterie

Kvalitní OLED displej s tenkými rámečky

Certifikace IP68/IP69 a MIL-STD-810H

Výborné reproduktory

AI funkce fungují skvěle i v češtině Zápory Absence podpory HDR u displeje

Průměrná kvalita video záznamů

Pouze dvouletá softwarová podpora

Bloatware uvnitř nadstavby Realme UI

Hodnocení redakce: 83 %

