Výborný telefon Realme GT 5G míří do Evropy. Už jsme v to pomalu ani nedoufali a nyní to máme konečně potvrzené. Telefon, který nabízí v asijských zemích výborný poměr cena/výkon si budeme moci koupit brzy i u nás. Sice nevíme jak to bude cenově, ale za to je jasné, kdy nás (s největší pravděpodobností) čeká oficiální oznámení.

Realme GT 5G míří do Evropy

Telefon byl totiž certifikován u nizozemské společnosti Telefication a jde o model RMX2202, což naznačuje že i komponenty budou stejné jako v Číně. Můžeme se tedy těšit na 6,43″ AMOLED displej se 120 Hz frekvencí, Snapdragon 888 v kombinaci s 12 GB LPDDR5 RAM a UFS 3.1 úložištěm, dobře řešené chlazení či 4 500 mAh baterii s podporou 65 W nabíjení. Na zadní straně se pak vyskytují 64 MPx hlavní, 8 MPx ultraširoký a 2 MPx makro fotoaparáty.

Půjde o vůbec nejvýkonnější evropský realme telefon a dá se říct o vůbec první vlajkovou loď představenou u nás. Nejbližší akce Making 5G global je naplánovaná na 3. června, což by měla být ideální možnost kdy telefon odhalit. V Číně za telefon zaplatíme 2 999 CNY, což je asi 9 800 korun bez daně. Jsme zvědaví, na kolik si jej bude výrobce cenit v Evropě.

Kolik si myslíte že bude telefon stát?