Společnost realme představila na akci MWC v Barceloně dvojici parádních telefonů realme GT 2 a realme GT 2 Pro. Druhou zmíněnou variantu máme možnost přibližně tři týdny používat jako náš hlavní telefon, takže se už brzy můžete těšit na plnohodnotnou recenzi. Nyní si pojďme telefon představit a říct si nějaké naše první dojmy.

realme GT 2 Pro v redakci Svět Androida

Telefon realme GT 2 Pro patří jistě k tomu nejzajímavějšímu, co jsme mohli vůbec letos testovat. A to nejen z hlediska zajímavého poměru mezi cenou a výkonem, tam se dostaneme. Telefon má ale naprosto jedinečný vzhled a zpracování, což ale pochopíte až po jeho uchopení. Firma se nechala inspirovat klasickým papírem a záda jsou skutečně nádherná. Sice bychom se obešli bez podpisu designéra Naota Fukusawy. YouTuber Mrwhosetheboss správně poznamenal, že mu podpis připomíná slovo “noob”, ale přesto to mobilu snadno odpouštíme.

Na zádech se ukrývá také modul fotoaparátů, ve kterém se nachází 50Mpx hlavní snímač Sony IMX766, 50Mpx ultraširoký snímač s až nesmyslným záběrem 150 stupňů nebo 3Mpx 40x Micro-lens 2.0 senzor, který umí v některých případech nahradit mikroskop. O tom ale až v samotné recenzi.

Realme GT 2 Pro – The Record-Breaking 2022 Flagship⚡️

Pojďme ke specifikacím. Rozhodně vás zaujme skvělý 6,7palcový plochý AMOLED panel s rozlišením 3216 x 1440 pixelů a technologií LTPO 2.0. Obnovovací frekvence činí až 120 Hz, takže je vše nádherně plynulé a díky vysokému rozlišení je displej extrémně jemný. Pokud zapnete režim GT, což se bude hodit zejména při hraní her, umí se vzorkovací frekvence vyšplhat až na 1 000 Hz, což je jedna z vůbec nejvyšších hodnot v telefonech.

Pod kapotou telefonu tiká jeden z nejvýkonnějších čipsetů pro Android telefony, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Chladí jej systém, který realme nazvalo Stainless Steel Vapor Cooling Plus a nutno podotknout, že se mu to daří poměrně dobře. Telefon se zahřeje jen v případě, kdy delší dobu hrajete opravdu náročnou hru typu League of Legends: Wild Rift.

Baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 65W nabíjení si vede poměrně slušně, ale v případě, kdy telefon opravdu ždímáte, dokážete jej za den vybít s přehledem. V Barceloně jsme natáčeli a fotili poměrně často a občas jsme museli sáhnout po snížení rozlišení a jasu, což většinou dost pomohlo. Telefon je k dispozici za cenu 19 999 Kč, což je na jeho výbavu velmi solidní nabídka. Na odpověď, zda se skutečně vyplatí si odpovíme již brzy. Pokud by vás o něm cokoliv zajímalo, dejte nám určitě vědět do komentářů.

Co vás zajímá ohledně realme GT 2 Pro?