Praktický Dynamic Island zavede další značka. Máme i náhled

I jako magazín Svět Androida musíme uznat, že Apple a jeho telefony iPhone jednou za čas přinesou do segmentu smartphonů velmi zajímavou a praktickou vychytávku, po které okamžitě začne toužit i spousta “androiďáků”. Jedním z důkazů je designový prvek Dynamic Island (česky dynamický ostrov, pokud chcete), který vytváří notifikační prostor kolem výřezu předního foťáku. Od doby, co se tento prvek objevil, už například vznikla napodobující Android aplikace a mluví se i o tom, že jej přímo zavedou některé značky. Teď už oficiálně víme, že to bude i čínské Realme.

Přímo viceprezident značky Madhav Sheth se na Twitteru pochlubil, jak bude Dynamic Island vypadat u telefonu Realme C55. V příspěvku, který už stihl zmizet, také prozradil název této funkce funkce inspirované posledními iPhony. Čínská firma jí bude říkat “Realme Mini Capsule”. Na internetu se následně objevilo také video, které vychytávku ve zmíněném telefonu zachycuje přímo v akci.

Zdroj: 91mobiles