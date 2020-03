Společnost Realme dnes oficiálně představila náramek Realme Band, který zaujme nejen funkcemi, ale také poměrně příznivou cenou. Jedná se o vůbec první náramek od této společnosti a logicky jsou na něj upřeny pohledy celého technologického světa. Dokáže se Realme Band prosadit mezi tvrdými konkurenty? Pojďme se podívat na klíčové funkce i cenu.

Realme Band oficiálně: barevný displej i slušná výdrž

Hlavní dominantou náramku je bezesporu barevný displej, který disponuje velikostí 0,96″ a rozlišením 80 x 160 pixelů. Vejde se na něj až 64 písmen a je samozřejmě kromě jiného schopen zobrazovat notifikace. Aplikace LinkSmart dokáže zobrazit text z Facebooku, Messengeru, WhatsAppu, Instagramu, Twitteru, TikTok a SMS zpráv, přičemž díky ikonce ihned rozpoznáte, jaká aplikace vám notifikaci posílá.

V aplikaci si můžete vybrat z pěti různých ciferníků, přičemž další budou přidány s aktualizacemi. Náramek nese certifikaci IP68, takže jej ve sprše můžete klidně nechat nasazený. Nabíjení funguje tak, že sundáte jednu část gumového pásku, kde se vám odhalí USB-A konektor a umožní připojit Realme Band do jakéhokoliv USB portu. Není zapotřebí žádný kabel ani adaptér, což je vskutku zajímavé řešení. Kapacita baterie se zastavila na hodnotě 90 mAh a vydrží až 10 dní a to i s aktivovaným sledováním srdeční frekvence. Do plna se pak náramek nabije za 1 hodinu a 47 minut.

Nechybí samozřejmě sledování spánku, počítadlo kroků a další zajímavé funkce, jako třeba pitný režim, kde vám náramek připomíná, abyste pravidelně pili. Pokud dlouho sedíte, náramek vás taktéž osočí, abyste šli něco dělat. Zde si můžeme vybrat z devíti sportovních režimů – kriket, jóga, chůze, turistika, horolezectví, jízda na kole, spinning a fitness. Veškeré statistiky jsou pak samozřejmě synchronizovány s aplikací v telefonu. Realme Band je dostupný v černé, olivově zelené a žluté barevné variantě. Prodej začíná dnes v Indii a společnost za něj žádá 1 499 INR, což je asi 460 korun bez daně. Na globální trh se náramek dostane 9. března, přičemž ceny budou ještě upřesněny.

Jak se vám líbí nový Realme Band?

