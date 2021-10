Jen pár hodin poté, co Google oficiálně uvolnil AOSP kódy pro finální verzi Androidu 12 zde máme zprávu, že jedním z prvních výrobců, kteří nabídnou aktualizaci na nejnovější Android by mělo být čínské Realme. Dle dostupných informací Realme aktualizuje jeden ze svých nejpopulárnějších modelů na Android 12 a Realme UI 3.0 již v průběhu příštího týdne.

Realme aktualizuje na Android 12

Nedávno jsme vás informovali, že čínské Realme hodlá spolu s Androidem 12 přinést na své smartphony také novou verzi rozhraní Realme UI 3.0. A jak se zdá, s aktualizacemi výrobce rozhodně nehodlá otálet a první majitelé telefonů Realme by se údajně mohli dočkat nové verze Androidu a Realme UI již 13. října. Konkrétně by se pak mělo dostat na velmi populární a především výkonné Realme GT 5G. Nicméně zatím není jasné, zda nebudou aktualizace regionálně omezené. Realme by však každopádně mělo patřit k úplně prvním OEM výrobcům, kteří nejnovější Android ve svých produktech nabídnou.

Jako další by pak měl s Androidem 12 a Realme UI 3.0 dorazit smartphone Realme GT Neo2. Ten by měl nejnovější Android nabízet již po vybalení z krabičky, tedy alespoň v případě verze pro indický trh, neboť v Číně se již telefon prodává, ovšem ještě s Androidem 11. Start prodeje tohoto modelu na indickém trhu je pak opět plánován na příští týden, přičemž je pravděpodobné, že se dostane i do Evropy.

Byť zdroj informací hovoří o plánu aktualizací u Realme poměrně jasně, my jsme v tomto ohledu stále lehce skeptičtí – ovšem rádi se necháme mile překvapit. Trochu důvěryhodnosti těmto, na první pohled až příliš, optimistickým zprávám pak dodávají fotografie právě Realme GT Neo2, na kterém již nejnovější Android i Realme UI běží. Vedle novinek spojených s Androidem 12 by pak nová verze rozhraní měla přijít s předělaným designem ikon, tapet a rozložení. Zrovna tak bychom se měli dočkat nových funkcí spjatých se správou médií a zabezpečením.

