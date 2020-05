Realme bude v ČR prodávat další tři telefony. Zatopí opět Xiaomi?

Čínská společnost Realme, která je proslulá hlavně nabídkou velmi levných telefonů se slušnou výbavou, uvede další tři mobily na český trh. Půjde o další přímé konkurenty přístrojům od firmy Xiaomi, která začínala v podstatě stejným způsobem. Realme je ale v cenové politice ještě o něco agresivnější a jde to také poznat na prodejnosti. Je nejrychleji rostoucím výrobcem na světě. V Asii má na trhu mnohem více telefonů než u nás, ale rozdíl se brzy trochu zmenší. V ČR se budou během pár dní prodávat telefony Realme 6, 6i a C3. Teď se můžeme podívat na jejich oficiální parametry, ceny a dostupnost.

Specifikace a ceny telefonů Realme 6, 6i a C3 v ČR

Realme 6

Android 10 / ColorOS 7.0

6,5″ LCD displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů, frekvencí 90 Hz a jemností 405 PPI

s rozlišením 1080 x 2400 pixelů, frekvencí 90 Hz a jemností 405 PPI čipset Helio G90T

fotoaparáty 64 Mpx hlavní + 8 MPx ultraširoký + 2 Mpx makro + 2 Mpx portrétní a 16 Mpx přední

+ 8 MPx ultraširoký + 2 Mpx makro + 2 Mpx portrétní a 16 Mpx přední baterie s kapacitou 4300 mAh s podporou 30W nabíjení

s podporou NFC, jack , Bluetooth 5.0

, Bluetooth 5.0 barvy Comet White a Comet Blue

rozměry 162,1 x 74.8 x 8,9 mm a váha 191 g

paměťové varianty a ceny 4 GB RAM / 64 GB úložiště za 6599 Kč 6 GB RAM / 128 GB úložiště za 7999 Kč



Realme 6i

Android 10 / ColorOS 7.0

6,5″ LCD displej s rozlišením 720 x 1600 pixelů, frekvencí 60 Hz a jemností 269 PPI

čipset Helio Helio G80

fotoaparáty 48 Mpx hlavní + 8 MPx ultraširoký + 2 Mpx makro + 2 Mpx portrétní a 16 Mpx přední

baterie s kapacitou 5000 mAh s podporou 18W nabíjení

s podporou NFC, jack , Bluetooth 5.0

, Bluetooth 5.0 barvy Green Tea a White Milk

rozměry 164,4 x 75,4 x 9,0 mm a váha 199 g

paměťové varianty a ceny 4 GB RAM / 128 GB úložiště za 5499 Kč



Realme C3

Android 10 / ColorOS 7.0

6,52″ LCD displej s rozlišením 720 x 1600 pixelů, frekvencí 60 Hz a jemností 269 PPI

čipset Helio Helio G70

fotoaparáty 12 Mpx hlavní + 2 Mpx makro + 2 Mpx portrétní a 5 Mpx přední

baterie s kapacitou 5000 mAh s podporou 10W nabíjení

s podporou jack, Bluetooth 5.0 a bez NFC

barvy Frozen Blue a Blazing Red

rozměry 164,4 x 75,0 x 8,95 mm a váha 195 g

paměťové varianty a ceny 6 GB RAM / 64 GB úložiště za 3999 Kč



Nové Realme telefony se evidentně zařadí do kategorie střední třídy. Ty z řady 6 se čtyřmi fotoaparáty do vyšších pater, zbývající C3 o něco níž. Všechny nové přístroje jsou nicméně opět velkým lákadlem pro zákazníky, kteří hledí na poměr cena vs. výkon. Realme 6, 6i a C3 budou v ČR dostupné ve stejný moment. Předprodej byl zahájen 5. května, k dostání budou telefony od 12. května. A údajně se můžeme těšit na další modely, které jsou již dostupné v Evropě a brzy zamíří i oficiálně do ČR.

Zdroj: Realme