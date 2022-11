První mezi mobily! S čím se pochlubí realme 10 Pro+?

Několik dní zpět jsme vás informovali o tom, že společnost realme chystá model realme 10 Pro+, který se svou výbavou bude řadit mezi vlajkové telefony. Nyní firma oficiálně oznámila, že jej představí v Číně už 17. listopadu vedle ostatních mobilů řady realme 10, přičemž se dá očekávat, že se objeví také v Evropě. Každopádně budeme muset počítat s nějakým zpožděním.

Viceprezident společnosti, Madhav Sheth nás nyní nalákal na vlastnosti displeje, který bude dominantou přední strany právě realme 10 Pro+. Půjde o zakřivený 6,7palcový OLED panel s extrémně tenkými rámečky (2,33 mm) a odolným sklem, které by mělo vydržet pád z výšky až 1,5 metru.

Samozřejmostí bude 120Hz obnovovací frekvence, co nás však překvapilo je hodnota PWM (vysokofrekvenční stmívání), která činí 2160 Hz. To je jednoznačně ta nejlepší hodnota ze všech mobilů, která má velký vliv na únavu očí, zvlášť u lidí, kteří jsou na to citliví. Ostatní specifikace si realme zatím nechává pro sebe, dá se ale očekávat, že se brzy dovíme další klíčové detaily.

Jak se těšíte na nový realme telefon?

