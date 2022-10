Realme 10 4G ukazuje svůj vzhled i základní specifikace

Čínský producent smartphonů Realme možná nebyl v poslední době tak aktivní, jak bychom od něj úplně čekali, nicméně to s velkou pravděpodobností má velmi dobrý důvod. Výrobce totiž pracuje na nové generaci své stěžejní řady Realme 10. Po prvních informacích o připravovaných modelech zde máme detailnější info o základním Realme 10 4G a to včetně prvních snímků novinky.

Realme 10 4G s AMOLEDem

Informace pocházející od již mnohokrát prověřeného leakera @OnLeaks především konkretizují specifikace použitého displeje. I základní model by se totiž měl dočkat AMOLED panelu a to o úhlopříčce 6,4″. Obnovovací frekvence obrazu by zde pak měla dosahovat 90Hz. Jak jsme již psali dříve, tento základní model by měl disponovat aktuálně nejvýkonnějším 4G čipsetem od Mediateku – v jeho nitru se tak ukrývá Helio G99. Smartphone by měl existovat ve verzích se 4 až 8 GB RAM a 128 nebo 256GB úložištěm.

Dle nových informací by mělo Realme 10 4G dorazit s 50MPx primárním fotoaparátem. Dříve spekulovaný 64MPx snímač zřejmě připadne 5G variantě a 50MPx fotoaparát s OIS zase do vínku dostane “Pro” model Realme 10. Dále by 4G verze měla nabídnout 5 000mAh baterii v kombinaci s 33W rychlonabíjením. Samotný výrobce potvrdil, že novou generaci smartphonů své stěžejní řady představí rovnou v globální premiéře již v listopadu tohoto roku. Spekuluje se pak, že by k tomuto představení mohlo dokonce dojít již 1. listopadu.

Naváže podle vás řada Realme 10 na úspěchy svých předchůdců?

