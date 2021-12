Razer ukázal Phone Cooler Chroma: Chladí a hraje barvičkami

Značku Razer asi není potřeba alespoň trochu znalejším fanouškům hraní představovat. Proslulý výrobce notně okázalého a pestrého gamingového příslušenství nyní vyráží na trh s dalším kouskem, který se týká telefonů. Novinka Phone Cooler Chroma je kruhový ventilátor na záda smartphonu, který je schopný prostřednictvím Bluetooth ovládání z mobilu měnit rychlost otáček a také vizualizaci při výběru z dvanácti různých barev.

Pro použití s novými iPhony počítá zařízení s připnutím přes MagSafe, pro Android mobily a starší jablečné telefony má výrobce univerzální držák s rozpětím 67 – 88 milimetrů. Přímo o chlazení se stará sedmilopatkový ventilátor, jehož maximální otáčky jsou 6400 RPM. I s touto vysokou rychlostí prý dokáže udržet hlasitost chodu pod úrovní 30 dB.

Defeat the heat with the new Razer Phone Cooler Chroma. Powered by advanced cooling technology and Razer Chroma RGB, you can now stay cool in the heat of battle with style. Available for iPhone and Android smartphones: https://t.co/frfDPWHmFq pic.twitter.com/6bGjQXAa6N

— R Λ Z Ξ R (@Razer) December 7, 2021