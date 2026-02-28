Fajn akce: Bezdrátová mechanika s CZ popisky a lubrikovanými spínači na Alze zlevnila o skoro pět stovek Hlavní stránka Zprávičky Rapture TANGO Wireless je bezdrátová TKL mechanická klávesnice s nízkoprofilovými spínači Kailh White Rain LP S kódem ALZADNY25 stojí 1 424 Kč místo 1 899 Kč (sleva 475 Kč) Nabízí tři režimy připojení (2,4 GHz, Bluetooth, kabel) a CZ/SK lokalizaci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Sháníte cenově dostupnou mechanickou klávesnici a ideálně s českou lokalizací? Rapture TANGO Wireless aktuálně stojí 1 424 Kč se slevovým kódem ALZADNY25, je bezdrátová a využívá nízkoprofilové snímače Kailh White Rain LP. Podívejte se s námi, proč byste si ji měli koupit a na co si dát pozor. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte kompaktní bezdrátovou mechaniku na hraní i práci s českými popisky a nechcete utratit přes 2 000 Kč.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete numerický blok nebo preferujete hmatové/clicky spínače místo lineárních.💡 Za 1 424 Kč dostáváte mechanické spínače, tři režimy připojení a RGB podsvícení – kombinaci, která v této ceně není samozřejmostí. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle klávesnice zajímavá Rapture TANGO cílí na hráče, kteří chtějí kompaktní mechaniku s moderním připojením bez nutnosti utrácet za prémiové značky. TKL formát (87 kláves) znamená, že chybí numerický blok – získáte tak více prostoru pro myš, což ocení zejména hráči FPS her s nízkým DPI. Klávesnice při uvedení na podzim loňského roku stála 1 899 Kč, nyní ji se slevou pořídíte za 1 424 Kč. Spínače a pocit z psaní Klávesnice používá nízkoprofilové spínače Kailh White Rain LP s lineární charakteristikou. To znamená hladký stisk bez hmatového hrbolku nebo cvaknutí – ideální pro rychlé reakce ve hrách, ale i pro delší psaní. Aktivační dráha je pouhých 1,2 mm a celkový zdvih 2,8 mm, takže odezva je výrazně rychlejší než u klasických mechanických klávesnic. Spínače jsou z výroby předlubrikované, což zajišťuje tišší a plynulejší chod. Životnost udávaná výrobcem činí 50 milionů stisknutí. Pocitově se klávesnice blíží notebookovému psaní, ale zachovává mechanický charakter – není to „thocky“ zážitek jako u custom klávesnic, ale na danou cenu jde o solidní provedení. KOUPIT KLÁVESNICI V AKCI Připojení a univerzálnost Tohle je jedna z nejsilnějších stránek Rapture TANGO. Klávesnici můžete připojit třemi způsoby: bezdrátově přes 2,4GHz dongle (nejnižší latence pro hraní), přes Bluetooth až ke třem zařízením současně, nebo klasicky USB-C kabelem. Přepínání mezi zařízeními je snadné a funguje i mezi Windows a macOS. Vestavěná baterie 2 000 mAh zajistí dlouhou výdrž i při aktivním RGB podsvícení. Dobíjení probíhá přes přiložený opletený kabel o délce 1,6 m. Díky podpoře N-Key rollover klávesnice registruje všechny současně stisknuté klávesy – důležité pro hráče i rychlé písaře. Co říkají uživatelé Na Alze má klávesnice hodnocení 4,7 z 5 (11 hodnocení) a 91 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je nízká – pouhých 2,26 %. Uživatelé chválí především poměr cena/výkon, kvalitu spínačů a široké možnosti připojení. RGB podsvícení prý vypadá dobře a software v češtině umožňuje detailní nastavení. Kritické hlasy se objevují ohledně ANSI layoutu (úzký Enter místo velkého ISO Enteru), na který si někteří čeští uživatelé musí zvykat. Další zmiňují, že ABS keycapy časem mohou získat mastný lesk – to je ale u klávesnic v této cenové kategorii běžné. Pár recenzí upozorňuje na to, že nízký profil nemusí vyhovovat všem, kdo jsou zvyklí na klasické mechaniky. Kdy to smysl nedává Pokud pravidelně používáte numerický blok (účetnictví, tabulky, zadávání čísel), TKL formát vám nebude vyhovovat. Stejně tak pokud preferujete hmatové nebo clicky spínače – Kailh White Rain LP jsou čistě lineární bez jakékoliv taktilní odezvy. Pro nadšence do custom klávesnic bude limitací nízkoprofilová platforma s omezenými možnostmi modifikací. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte jinou klávesnici ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné herní periférie. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte univerzální bezdrátovou mechaniku na hraní i práci s českými popisky a nechcete utrácet 3–4 tisíce za prémiové značky, Rapture TANGO za 1 424 Kč dává smysl. Dostanete rychlé lineární spínače, výbornou konektivitu a kompaktní TKL rozměry. Naopak pokud potřebujete numpad, ISO layout nebo hmatovou odezvu při stisku, budete muset hledat jinde. Hledáte další herní periférie ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Alza začala prodávat vlastní 4K monitor! Má 165 Hz a už stihl podstatně zlevnit Češi si jí chválí! Preferujete lineární, hmatové, nebo clicky spínače? Podělte se v komentářích. 