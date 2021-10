Operační paměť přifukují přes RAM Plus další Samsung mobily

V polovině září jsme se dozvěděli, že se společnost Samsung zařadila mezi výrobce a vývojáře, kteří do svých mobilů vkládají možnost virtuálního rozšíření operační paměti na úkor běžného úložiště. Takzvané RAM Plus korejský gigant poprvé zpřístupnil majitelům nového telefonu Galaxy A52S 5G, toho času prodávaného v Indii. Jak se dalo očekávat, šikovná funkce, která se snaží případný nedostatek volné operační paměti a riziko nuceného zastavování aplikací eliminovat dalším záložním prostorem, postupně míří i do dalších mobilů. Mezi nově podporované telefony nyní podle všeho patří například Galaxy A52 5G a Galaxy Z Fold3.

Zatímco u prvního zmíněného mobilu není tato novinka úplně nečekaná, v případě nejnovějšího horizontálního ohebňáku jde o nemalé překvapení. RAM Plus dává pochopitelně největší smysl u slabších telefonů, které nejsou v základu vybaveny tak velkou operační paměti. Bonusové čtyři gigabajty pro šestigigabajtovou mezipaměť modelu Galaxy A52 je velmi příjemný a pravděpodobně také využitelný bonus.

V případě mobilu s dvanácti gigabajty RAM už se to zdá skoro jako zbytečnost. Těžko říct, jaké pohnutky Samsung zrovna k tomuto rozhodnutí vedly. Možná jde i o nějaké testování. Každopádně i Galaxy Z Fold3 tuto možnost má. RAM Plus nabízí vždy stejnou hodnotu operační paměti navíc, její velikost nejde měnit.

Jak jste spokojení s velikostí RAM ve vašem mobilu?

Zdroj: sammobile