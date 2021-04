7 zajímavých aplikací a 10 her nyní zdarma na Google Play. Vyberete si?

Už nějaký čas vám přinášíme každý týden souhrn zajímavých aplikací a her zdarma na Google Play. Čas od času se stane, že je ve slevě něco, za co byste normálně zaplatili i několik stovek, tak proč to nezkusit zdarma? Samozřejmě se ve výběru nachází i méně populární aplikace či hry, které dal vývojář zdarma aby svůj výtvor zviditelnil. To ale nemusí být nutně špatně. Navíc v případě, kdy akce skončí a vy si aplikaci nebo hru stáhnete, už ji budete mít pod svým účtem navždy zdarma. Mezi zajímavé aplikace, které jsou nyní zdarma patří třeba Radar rychlostní kamery (PRO), která vám dokáže ušetřit peníze na silnicích.

Google Play Android aplikace zdarma

Fast Video Splitter for Whatsapp status Yogesh Dama

Memorize: Learn Korean Words with Flashcards LIKECRAZY Inc.

Recover Bin: Restore Deleted Photos, Videos & PDFs DiskForensics Software Ltd

Speed Camera Radar (PRO) Road Soft

Website Shortcut Maker - URL Shortcut Maker The Elegant apps

Calculator Locker: Hide Photos & Videos + Applock Augustro

Google Play Android hry zdarma

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) Honeydew Games

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game Next Doors

Healing Matching Puzzle wind

Survival Derby 3D - car racing & running game ARSL GAMES

G'Luck! 🍩 2D platformer game Webbit Games

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path Webbit Games

Kamikazee Dice Score Card 1-2-C-J Media

Final Castle Defence : Idle RPG DH GAME

Crazy Halloween Puzzle crazy owl

Jaké aplikace či hry zdarma jste si vybrali?

