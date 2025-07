Majitelé starších Samsung hodinek těšte se. Brzy dorazí vítané vylepšení

Nová řada hodinek Samsung Galaxy Watch 8 přišla s celou řadou vylepšení, mezi která bezesporu patří i podpora Google Gemini. Důvod k radosti však mají i majitelé starších Samsung hodinek. Jihokorejský gigant hodlá zmíněného asistenta přinést i do dalších svých modelů.

Gemini i pro Galaxy Watch 5, 6 a 7

Svou premiéru si Gemini AI možná odbyla v Galaxy Watch 8, rozhodně to ale neznamená, že by šlo pouze o záležitost pro nejnovější modely hodinek. Nových funkcí se totiž dočkají všechny chytré hodinky s Wear OS 4 a novějším. To tedy zahrnuje řady Samsung Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 6 a Galaxy Watch 7. V případě hodinek od Samsungu je pak pro plnou integraci Gemini a nahrazení původního Google Asistenta potřeba také ještě nejnovější verze nadstavby OneUI 8.

Právě její beta verzi pak Samsung právě vydal pro všechny modely hodinek Galaxy Watch 5 a očekává se její brzké vydání i pro zmíněné řady Samsung Galaxy Watch 6 a 7. Integrace Gemini v hodinkách má pak zajistit mnohem plynulejší a přirozenější konverzaci. Vedle jednoduchých příkazů, jako třeba vytvoření poznámky, pak Gemini zvládá například vyhledat a shrnout e-mail. Obzvlášť dobře by pak mělo Gemini na hodinkách fungovat ve spolupráci se sluchátky Galaxy Buds 3 a 3 Pro.

Dorazí Gemini i do vašich Samsung hodinek?

