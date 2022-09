Se smartphony společnosti Oppo se na našem trhu můžete setkat již zcela běžně, byť to není tak dávno, co u nás byly vnímány spíše jako exotické zboží. I tak se k nám ale zdaleka všechny modely nedostanou a když, tak často s výrazným zpožděním v porovnání s uvedením na asijské trhy. Řada Oppo Reno 8 pak toto pravidlo sice potvrzuje, oproti jiným však nabrala zpoždění pouze 3 měsíce. Tedy, alespoň co se britského trhu týče.

Řada Oppo Reno 8 se již oficiálně podívala do Evropy

Tamní uživatelé tak při výběru nového telefonu mohou do svého výběru zahrnout také modely Oppo Reno 8 Lite, Reno 8 a Reno 8 Pro. Nejlevnější Reno 8 Lite je vcelku typickým zástupcem nižší-střední třídy a poháněno je čipsetem Qualcomm Snapdragon 695 dobře známým například ze smartphonu Poco X4 Pro 5G. Dále má smartphone od Oppa 8 GB RAM a 128GB úložiště rozšířitelné o microSD. 6,4″ FullHD+ AMOLED displej s bohužel nespecifikovanou obnovovací frekvencí. Na zádech se pak nachází 64MPx fotoaparát s objektivem o světelnosti f/1.7, 2MPx makro kamerku a 2MPx senzor pro lepší hloubku ostrosti. Baterie má v tomto případě kapacitu 4 500 mAh a podporuje 33W nabíjení.

O poznání zajímavější je pak “standardní” Oppo Reno 8. Výkon zde zajišťuje moderní čipset Mediatek Dimensity 1300 s grafickým čipem Mali-G77 MC9. Ve spojení s 8 GB RAM a 256GB úložištěm se tak jedná o smartphone, který potěší i hráče. Také zde máme tu čest se 6,4″ AMOLED panelem o FullHD+ rozlišení, v tomto případě však výrobce konkretizuje obnovovací frekvenci obrazu, která dosahuje maximálně 90 Hz. Podstatně zajímavěji zní také informace o fotoaparátu. Ten primární má využívat 50MPx snímač Sony IMX766, na který spoléhá například i loňský TOP model Oppo Find X3 Pro. V případě novinky je však doplněn o objektiv o světelnosti f/1.8. Dále máme tu čest s 8MPx ultraširokoúhlým a 2MPx makro fotoaparátem. I zde má baterie kapacitu 4 500 mAh, podporuje však až 80W nabíjení.

Řada Oppo Reno 8 pak nabízí i “Pro” model, který část výbavy sdílí s klasickým Renem 8. Jeho FullHD+ AMOLED displej však narostl na 6,7″ a naučil se pracovat se snímkovou frekvencí až 120Hz. Vylepšení je patrné také v oblasti výkonu, který v případě Oppo Reno 8 Pro zajišťuje 5nm čipset Mediatek Dimensity 8100 Max, kterému je k dispozici 8GB LPDDR5x RAM a 256GB UFS 3.1 úložiště. Sestava fotoaparátů na zádech je na první pohled totožná jako v případě základního Reno 8, nicméně tentokrát je jim k dispozici koprocesor MariSilicon X známý z letošní vlajkové řady Oppo Find X5. Také zde nalezneme 4 500mAh baterii s podporou 80W nabíjení. Oproti předešlým modelům však konstrukce Oppo Reno 8 Pro využívá kovový rám.

Jak jsme zmínili již v úvodu, řada Oppo Reno 8 se již dostala na trh ve Velké Británii, ale lze předpokládat, že se bude postupně šířit do dalších evropských zemí. Co se tamních cen týče, tak Oppo Reno 8 Lite stojí 319 £ – v přepočtu cca 9 tisíc Kč.Oppo Reno 8 vychází na 419 £, tedy přibližně 11 900 Kč a Oppo Reno 8 Pro stojí 599 £ – cca 17 tisíc Kč. Tamní zákazníci se pak mohou těšit na bonusy v podobě náramku Oppo Band a sluchátek Enco Free 2 při nákupu smartphonu Reno 8. Ke smartphonu Reno 8 Pro pak zákazníci obdrží tablet Oppo Pad Air. Tak tedy nezbývá než čekat kdy a za kolik se novinky objeví i u nás, potažmo zda dorazí i s nějakými bonusy.

