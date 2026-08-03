Řada Google Pixel 11 bez tajemství? Parametry, ceny i barvy přehledně a na jednom místě

  • Google tradičně neuhlídal prakticky nic a řada Google Pixel 11 již patrně mnoho překvapení neskrývá
  • K představení novinek dojde 12. srpna na akci Made by Google
  • V následujícím článku nabízíme ucelený pohled na všechny novinky již nyní

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Vašek Švec
Vašek Švec
3.8.2026 06:00
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Řada Google Pixel 11 parametry
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Řada Google Pixel 11 pokračuje v tradici a stejně jako v minulosti, i zde víme s vysokou pravděpodobností již takřka vše podstatné. Před samotným oficiálním odhalením vám tak přinášíme ucelený pohled na kompletní skvadru nadcházejících novinek. Známe parametry, ceny, barevné varianty i přibližné datum zahájení prodeje novinek.

Řada Google Pixel 11: parametry

V ucelené tabulce níže naleznete paramtry jednotlivých modelů smartphonů Google Pixel 11. Z pohledu designu zde příliš změn nenastane, nejvýraznější bude pochopitelně světlo Pixel Glow na zadní straně telefonu. Z pohledu vyloženě tabulkových parametrů se pak dočkáme nového čipsetu Google Tensor G6. Ten je postaven na nové, 2nm technologii TSMC a obsahuje moderní modem od Mediateku. Google pak konečně dal vale 128GB variantě napříč celou modelovou řadou. Dočkáme se také plné integrace bezdrátového Qi2 standardu včetně integrovaných magnetů, tedy již bez nutnosti mít speciální pouzdro pro bezdrátové magnetické nabíjení.

Rada Google Pixel 11 lifestyle

Menší zmatek panuje okolo fotoaparátů Pixelu 11. Z úniků máme potvrzen až 30x zoom s využitím umělé inteligence a Google měl přinejmenším testovat nový, 50MPx snímač. Ačkoli jsou pak na zádech uniklých renderů jasně patrné tři objektivy, některé zdroje tvrdí, že se máme ve skutečnosti dočkat pouze dvou plnohodnotných fotoaparátů – primárního a ultraširokoúhlého. My se však spíše klaníme k variantě zachování dedikovaného fotoaparátu s optickým přiblížením jako k té pravděpodobnější.

ParametrGoogle Pixel 11Google Pixel 11 ProGoogle Pixel 11 Pro XLGoogle Pixel 11 Pro Fold
Hlavní displej6,3″ Actua OLED
2424 × 1080 px
60–120 Hz (adaptivní)
až 3 000 nitů		6,3″ Super Actua LTPO OLED
2856 × 1280 px
1–120 Hz (adaptivní)
až 3 600 nitů		6,8″ Super Actua LTPO OLED
2992 × 1344 px
1–120 Hz (adaptivní)
až 3 600 nitů		8,0″ OLED
120 Hz
Vnější displej6,4″ OLED
120 Hz
Ochranné skloGorilla Glass Victus 2Gorilla Glass Victus 2Gorilla Glass Victus 2Nespecifikováno
Čipová sadaGoogle Tensor G6
+ Titan M3		Google Tensor G6
+ Titan M3		Google Tensor G6
+ Titan M3		Google Tensor G6
+ Titan M3
Operační paměť (RAM)12 GB / 16 GB12 GB / 16 GB12 GB / 16 GB12 GB / 16 GB
Uložiště256 GB / 512 GB256 GB / 512 GB256 GB / 512 GB / 1 TB256 GB / 512 GB / 1 TB
Zadní fotoaparáty48/50 MP hlavní (f/1.7)
13 MP širokoúhlý (f/2.2)
(10,8 MP teleobjektiv) 		50 MP hlavní
48 MP širokoúhlý (+makro)
48 MP teleobjektiv (5× optický zoom)		50 MP hlavní
48 MP širokoúhlý (+makro)
48 MP teleobjektiv (5× optický zoom)		48 MP hlavní
10,5 MP širokoúhlý (+makro)
10,8 MP teleobjektiv (5× optický zoom)
Přední fotoaparát10,5 MP (f/2.2)42 MP (f/2.2, 103° FoV)42 MP (f/2.2, 103° FoV)2× 10 MP (f/2.2, 87° FoV)
Kapacita baterie4 985 mAh4 850 mAh5 115 mAh4 806 mAh
Nabíjení30 W drátové (USB-C PPS)
Qi2 bezdrátové		30 W drátové (USB-C PPS)
Qi2 bezdrátové		45 W drátové
Qi2 bezdrátové		30 W drátové (USB-C PPS)
Qi2 bezdrátové
BiometrieČtečka v displeji, Face UnlockČtečka v displeji, Face UnlockČtečka v displeji, Face UnlockČtečka na boku (v zapínacím tlačítku), Face Unlock
Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm152,7 × 71,9 × 8,4 mm162,7 × 76,5 × 8,5 mmSložený: 155,2 × 76 × 10,1 mm
Rozložený: 155,2 × 150,4 × 5 mm
Hmotnost197 g204 g226 g239 g
OdolnostIP68IP68IP68IP68 (odhad)
OSAndroid 17Android 17Android 17Android 17
Barevné variantyModrá, Zelená, Černá (Obsidian), Růžová (matné rámečky)Černá (matná), Zelená, Světle zelená, Červeno-oranžová (Coral s měděným rámečkem)Černá (matná), Zelená, Světle zelená, Červeno-oranžová (Coral s měděným rámečkem)Černá (Obsidian), Zelená
Základní cena v EUod 999 €od 1 199 €od 1 299 €od 1 999 €
Přepočet na Kčod 25 200 Kčod 30 200 Kčod 31 500 Kčod 50 400 Kč

Řada Google Pixel 11: barevné varianty

Googlu již unikly také veškeré barevné varianty připravovaných novinek. Těm jsme již věnovali samostatnou zprávičku, kde si můžete každou variantu detailně prohlédnout. Zde bych vypíchl především novou, sytě růžovou verzi základního Pixelu 11. Tu lze brát jako duchovního nástupce loňské, rovněž velmi výrazné žluté varianty. Zatímco všechny základní Pixely 11 mají kovové prvky jako rám a okolí fotoaparátů vyvedeny v matné povrchové úpravě. U modelů Pro a Pro XL pak závisí jejich povrchová úprava na konkrétní zvolené barvě.

Řada Google Pixel 11
Google Pixel 11
Řada Google Pixel 11
Google Pixel 11 Pro
Rada Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL
Řada Google Pixel 11
Google Pixel 11 Pro Fold

Řada Google Pixel 11: dostupnost a cena

Oficiální premiéru si nová řada Google Pixel 11 odbude na akci Made by Google 2026, která se koná již ve středu 12. srpna. Dle všeho by měl Google hned po akci zahájit předprodej svých novinek a první kousky by měl začít rozesílat v druhé polovině měsíce. Dle všeho pak Google hodlá vyšší ceny novinek částečně kompenzovat různými akcemi. Spolu s novým telefonem byste tak mohli obdržet ještě nějaké příslušenství či hardware od Google zdarma. Patrně se pak chystají i bonusy při výkupu vašeho starého zařízení. Tyto akce se však pochopitelně budou v návaznosti na region lišit.

ModelÚložiště / RAMUniklá cena v EU (€)Přepočet KčOdhadovaná cena v ČR
Google Pixel 11256 GB / 12 GB€999cca 25 170 Kč25 490 Kč
512 GB / 16 GB€1 119cca 28 200 Kč28 990 Kč
Google Pixel 11 Pro256 GB / 12 GB€1 199cca 30 210 Kč30 490 Kč
512 GB / 16 GB€1 319cca 33 240 Kč33 990 Kč
1 TB / 16 GB€1 549cca 39 030 Kč39 990 Kč
Google Pixel 11 Pro XL256 GB / 12 GB€1 299cca 32 730 Kč33 490 Kč
512 GB / 16 GB€1 419cca 35 760 Kč36 490 Kč
1 TB / 16 GB€1 649cca 41 550 Kč42 490 Kč
Google Pixel 11 Pro Fold256 GB / 12 GB€1 999cca 50 370 Kč50 990 Kč
512 GB / 16 GB€2 119cca 53 400 Kč53 990 Kč
1 TB / 16 GB€2 349cca 59 190 Kč59 990 Kč

Plánujete nákup některé novinky z řady Google Pixel 11?

Zdroj: AH

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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