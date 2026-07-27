Řada Pixel 11 ve všech barvách! Která vyhrává u vás? Hlavní stránka Zprávičky Google opět neuhlídal snad žádné tajemství okolo nových Pixelů Známe víceméně všechny technické detaily Nyní se kompletní řada Pixel 11 ukazuje ve všech barevných variantách Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 27.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google již tradičně nezvládl uhlídat snad žádný detail okolo svých nových smartphonů. Řada Pixel 11 se nám nyní ukazuje na detailních snímcích ve všech barevných variantách. Vedle většiny technických detailů tak známe i přesnou podobu novinek. Která barevná varianta modelů Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold se vám líbí nejvíce? Pixel 11 v zářivé růžové S nejodvážnější barevnou variantou přichází již tradičně základní Pixel 11, po ostře zeleno-žluté a pastelové modré je to letos opravdu křiklavě růžová. Zbylé barvy jsou již umírněnější a sice zelená, černá a světle modrá. Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL Oba vybavenější modely – menší Pixel 11 Pro a větší Pixel 11 Pro XL – jsou dostupné v identických barevných variantách a sice černé, zelené, mentolově zelené a starorůžové (nebo korálové chcete-li). Pixel 11 Pro Fold Co se týče ohebného Pixelu 11, u něj se dočkáme pouze dvou barevných variant, jejichž podobu známe již delší dobu. Konkrétně se bude jednat o černou a zelenou verzi. Zaujala vás řada Pixel 11 některou ze svých barevných variant? Zdroj: AH Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel 11 Pixel 11 Tensor G6 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024