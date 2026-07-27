Řada Pixel 11 ve všech barvách! Která vyhrává u vás?

  • Google opět neuhlídal snad žádné tajemství okolo nových Pixelů
  • Známe víceméně všechny technické detaily
  • Nyní se kompletní řada Pixel 11 ukazuje ve všech barevných variantách

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Vašek Švec
Vašek Švec
27.7.2026 08:00
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Řada Pixel 11 barevné varianty
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Google již tradičně nezvládl uhlídat snad žádný detail okolo svých nových smartphonů. Řada Pixel 11 se nám nyní ukazuje na detailních snímcích ve všech barevných variantách. Vedle většiny technických detailů tak známe i přesnou podobu novinek. Která barevná varianta modelů Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold se vám líbí nejvíce?

Pixel 11 v zářivé růžové

S nejodvážnější barevnou variantou přichází již tradičně základní Pixel 11, po ostře zeleno-žluté a pastelové modré je to letos opravdu křiklavě růžová. Zbylé barvy jsou již umírněnější a sice zelená, černá a světle modrá.

Google Pixel 11 1
Google Pixel 11 12 1154x1154 1
Řada Pixel 11 barevné varianty
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Google Pixel 11 7 1154x1154 1
Google Pixel 11 6 1154x1154 1
Řada Pixel 11 barevné varianty
Řada Pixel 11 barevné varianty
Google Pixel 11 3 1154x1154 1
Řada Pixel 11 barevné varianty

Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL

Oba vybavenější modely – menší Pixel 11 Pro a větší Pixel 11 Pro XL – jsou dostupné v identických barevných variantách a sice černé, zelené, mentolově zelené a starorůžové (nebo korálové chcete-li).

Google Pixel 11 Pro XL 12 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 11 1154x1154 1
Řada Pixel 11 barevné varianty
Google Pixel 11 Pro XL 9 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 8 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 7 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 6 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 5 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 4 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 3 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro XL 2 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 2 1154x1154 1 1
Google Pixel 11 Pro 1 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 12 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 11 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 10 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 9 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 8 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 7 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 6 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 5 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 4 1154x1154 1
Google Pixel 11 Pro 3 1154x1154 1
Řada Pixel 11 barevné varianty

Pixel 11 Pro Fold

Co se týče ohebného Pixelu 11, u něj se dočkáme pouze dvou barevných variant, jejichž podobu známe již delší dobu. Konkrétně se bude jednat o černou a zelenou verzi.

pixel 11 pro fold amazon leak 2 1154x1154 1
Řada Pixel 11 barevné varianty

Zaujala vás řada Pixel 11 některou ze svých barevných variant?

Zdroj: AH

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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