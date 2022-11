Na začátku letošního roku přistála do ohebných telefonů od Samsungu aktualizace, která přinesla tzv. Profily výkonu. Ve výchozím nastavení je nastaven režim standardní, avšak pokud chcete ušetřit nějaké to procento baterie, ale i její životnost, můžete přepnout na lehký režim.

Právě tato funkce by se měla dle leakera Ice Universe, který se obecně ve svých odhadech příliš neplete, dostat i do řady Galaxy S23. Ve stejné informaci zmiňuje, že pokles výkonu bude téměř neznatelný, zatímco spotřeba energie se sníží výrazně. Při hraní náročných her se navíc tento režim pozastaví, takže byste neměli přijít o potenciál výkonného čipu.

Modely Galaxy S23 a Galaxy S23+ mají navíc dostat o 200mAh větší akumulátor, což by mohlo v kombinaci s čipem Snapdragon 8 Gen2 a zapnutím tohoto režimu dávat velmi dobrou výdrž na jedno nabití.

Jak často používáte úsporný režim?

Zdroj: GSMArena