Máte Android? Tahle novinka v Quick Share vám ušetří spoustu nervů

Google vypouští přepracované rozhraní Quick Share s oddělenými režimy pro odesílání a přijímání
Nová verze umožňuje výběr více souborů najednou přímo v aplikaci s náhledem před odesláním
Samsung už novinku nasadil v betě One UI 8, širší dostupnost se teprve rozjíždí

Jakub Kárník
Publikováno: 31.8.2025 22:00

Funkce Quick Share patří mezi nejužitečnější nástroje v Androidu, přesto její rozhraní působilo jako pozůstatek minulé dekády. Google konečně pochopil, že sdílení souborů mezi zařízeními nemusí být utrpením, a vypouští zásadní redesign, který mění způsob práce s touto funkcí.

Změna přichází několik měsíců poté, co se v dubnu objevily první náznaky přepracování. Tehdy ještě šlo o testovací verzi, nyní se však nové rozhraní začíná objevovat u běžných uživatelů. Mezi prvními šťastlivci je i Samsung, který novinku integroval do beta verze One UI 8.

Odesílat a přijímat už není totéž

Největší změnou je rozdělení aplikace na dva samostatné režimy – „Odeslat" a „Přijmout". Místo chaotického míchání všeho dohromady tak konečně dostáváme logické oddělení funkcí. Přepínače mezi režimy najdete ve spodní části obrazovky a aplikace se při otevření automaticky spustí v režimu příjmu.

Obrazovka pro příjem vypadá čistě a přehledně. Název vašeho zařízení je výraznější, můžete si nastavit viditelnost profilové fotky pro kontakty a hlavně – všechny příchozí požadavky na sdílení vidíte přímo zde. Žádné další klikání, žádné hledání v menu.

Výběr souborů, který dává smysl

Režim odesílání přináší něco, co mělo být samozřejmostí už dávno – integrovaný výběr souborů přímo v aplikaci. Můžete vybrat více položek různých typů najednou a u médií dokonce vidíte náhled toho, co posíláte. Konec náhodného odesílání špatných fotek nebo videí.

Celé rozhraní působí moderněji a hlavně praktičtěji. Původní nastavení Quick Share, které se dříve otevíralo jako výchozí obrazovka, nahradila účelná stránka pro příjem souborů. Je to změna, která možná není revoluční, ale určitě přispívá k lepší použitelnosti.

Kdy se dočkáme všichni?

Google tradičně nasazuje novinky postupně, takže pokud změny ještě nevidíte, nezoufejte. Samsung má výhodu díky integraci do One UI 8 beta, ostatní výrobci budou následovat.

Do budoucna má Google ještě ambicióznější plány. Pracuje na oficiální podpoře pro iOS a macOS, což by z Quick Share udělalo skutečně univerzální nástroj pro sdílení souborů. Momentálně je nutné používat alternativy typu NearDrop, ale nativní podpora by byla mnohem elegantnější.

Co říkáte na nový vzhled Quick Share?

Zdroj: AndroidAuthority