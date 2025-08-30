Samsung Poznámky dostanou dvě vynikající funkce! Oceníte alespoň jednu z nich? Hlavní stránka Zprávičky Samsung Poznámky dostávají aktualizaci verze 4.4.30.63 s velikostí 152 MB Slibuje podporu landscape režimu a lepíků, ale zatím je nikde nenajdete Update se zobrazuje pouze na telefonech s beta verzí One UI 8.0 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung vydal novou aktualizaci své aplikace Samsung Notes (Samsung Poznámky), která je předinstalovaná na milionech Galaxy telefonů a tabletů. Jenže má to jeden háček – slibované funkce zatím nikdo neviděl. Update s verzí 4.4.30.63 má velikost 152 MB a podle oficiálního changelogu přináší tři věci: podporu landscape rozložení, lepíky a opravy chyb. Kde se nové funkce schovávají? Po instalaci aktualizace nastává trochu rozpačitá situace. Slibované funkce prostě nejsou k nalezení. Při testování na Galaxy S24 Ultra a Galaxy S25 Ultra s beta verzí One UI 8.0 se nové možnosti neobjevily ani v nastavení stránky, šablonách ani při přepnutí do landscape (na šířku) režimu. Zajímavé je, že aktualizace se vůbec nezobrazuje na zařízeních se stabilní verzí One UI 7.0 (Galaxy S23 a S23 Ultra) ani na Galaxy Z Fold7 se stabilní verzí One UI 8.0. Zdá se, že Samsung tentokrát cílí výhradně na beta testery, což naznačuje, že funkce možná potřebují ještě doladit. Pravděpodobně čekáme na budoucí update systému Nejpravděpodobnější vysvětlení? Nové funkce se aktivují až s některou z příštích verzí One UI 8.0. Není to poprvé, co Samsung připravuje půdu pro novinky dopředu – aplikaci aktualizuje, ale samotné funkce zpřístupní až později přes systémovou aktualizaci. Je to takový předvánoční dárek zabalený v krabici, kterou ještě nemůžete otevřít. Co Samsung Poznámky umí už dnes Mezitím stojí za připomenutí, co všechno Samsung Notes zvládá už teď. Před několika měsíci přibyla na Galaxy tabletech podpora řešení matematických příkladů – stačí napsat rovnici a aplikace ji vyřeší. Na zařízeních s One UI 7.0 pak Notes spolupracují s Gemini, takže můžete využívat AI asistenta přímo při psaní poznámek. Landscape režim by byl logickým krokem zejména pro skládací telefony a tablety, kde by horizontální rozložení dávalo větší smysl. Lepíky zase připomínají klasické lístečky, které by mohly fungovat jako rychlé připomínky na domovské obrazovce nebo jako plovoucí okna nad jinými aplikacemi. Co říkáte na chystané funkce Samsung Poznámek? Zdroj: SamMobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Notes poznámky Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.